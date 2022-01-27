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27 января 2022, 14:44 2

В Благовещенске перекроют улицу Тенистую

В администрации города просят выбирать альтернативные маршруты

В Благовещенске перекроют улицу Тенистую
Фото: pixabay.com

В областном центре начнутся очередные работы, для ремонта перекроют несколько участков по улице Тенистой. В администрации города просят выбирать альтернативные маршруты. Закончат ремонт 6 февраля, сообщили в мэрии.

Половину проезжей части перекроют на участке по улице Тенистой между улицами Пионерской и 50-летия Октября. Дорогу перекроют с 9 утра 27 января до 5 часов вечера 1 февраля.

С 9 часов утра 2 февраля до 5 часов вечера 6 февраля частично перекроют улицу Тенистую от Островского до 50-летия Октября.

На участках проведут работы по текущему содержанию. Ремонтные работы будет выполнять АКС.

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#городская власть #дороги

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    3 дня назад

    Россия. Январь. Минус 20. Крестьяне сеют пшеницу

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 день назад

    Да эту Тенистую как только отремонтировали дорогу летом 21 года вот с тех пор и раскапывают раз в квартал, если не чаще.

    Вот для чего летом тратилось время, рабочая сила, материалы, деньги на ремонт этого злополучного участка по Тенистой с Пионерской по Островского, чтобы в итоге снова это всё разбомбить.

    Почему прокуратура не интересуется таким нецелевым использованием средств

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