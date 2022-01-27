В Благовещенске перекроют улицу Тенистую

В областном центре начнутся очередные работы, для ремонта перекроют несколько участков по улице Тенистой. В администрации города просят выбирать альтернативные маршруты. Закончат ремонт 6 февраля, сообщили в мэрии.

Половину проезжей части перекроют на участке по улице Тенистой между улицами Пионерской и 50-летия Октября. Дорогу перекроют с 9 утра 27 января до 5 часов вечера 1 февраля.

С 9 часов утра 2 февраля до 5 часов вечера 6 февраля частично перекроют улицу Тенистую от Островского до 50-летия Октября.

На участках проведут работы по текущему содержанию. Ремонтные работы будет выполнять АКС.