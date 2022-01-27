Музыкант Игорь Саруханов развёлся с шестой женой

65-летний Саруханов рассказал, что они с женой в «интеллигентном дружеском разводе». Певец объяснил, что они с Татьяной просто остыли друг к другу, поэтому разошлись без скандалов и дележа имущества.

На Костычевой Саруханов женился в 2014 году. Их не смущала 19-летняя разница в возрасте, однако через несколько лет совместной жизни пара рассталась. Татьяна успела снова выйти замуж, родить дочь и развестись. Потом они снова сошлись с Сарухановым, певец удочерил её ребёнка, а вскоре в семье родилась ещё одна девочка. В 59 лет артист впервые стал отцом.

После второго расставания с музыкантом Костычева переехала в Сочи и уже снова вышла замуж. Две дочери живут с ней, но регулярно видятся с папой.

Сам Саруханов пока свободен, но его друзья считают, что это ненадолго, ведь до Татьяны у него было пять жён. Артист не исключает, что однажды снова женится и признаётся, что мечтает о сыне. Сейчас певец серьёзно занялся своим здоровьем: перестал есть вредную пищу и отказался от алкоголя.