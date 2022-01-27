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27 января 2022, 13:43 5

В мэрии Благовещенска рассказали, куда обращаться, если в квартире холодно

Специалисты администрации рассказали о порядке действий и поделились всеми нужными контактами

В мэрии Благовещенска рассказали, куда обращаться, если в квартире холодно
Фото: pixabay.com

В середине января мэр Благовещенска Олег Имамеев провёл прямой эфир на тему того, как проходит отопительный сезон 2021–2022 годов. Во время эфира поступило множество вопросов от жителей города. На основе самых частых из них специалисты мэрии подготовили рекомендации, как поступать в случае проблем с теплом в домах.

— В администрации города подготовили пошаговый план, что делать и куда обращаться, если в квартире холодно, а также – как оформить перерасчет, если предоставлялась некачественная коммунальная услуга, – пояснили в пресс-службе.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Опустошитель

    Опустошитель
    4 дня назад

    еще бы через месяц рассказали, когда плюсовые днем уже будут))

  • ЛайКа

    ЛайКа
    4 дня назад

    Опустошитель по ходу не местный))

  • Опустошитель

    Опустошитель
    3 дня назад

    еще какой местный, разве в марте днем не может быть +1?)

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 дня назад

    Ну в феврале тоже был плюс))

  • Арсений К.

    Арсений К.
    3 дня назад

    Еще и перерасчета надо добиваться. Это и есть этапы пилотного проекта по повышению тарифов "Альтернативная котельная"? Век живи, век ...

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