В мэрии Благовещенска рассказали, куда обращаться, если в квартире холодно
Специалисты администрации рассказали о порядке действий и поделились всеми нужными контактами
В середине января мэр Благовещенска Олег Имамеев провёл прямой эфир на тему того, как проходит отопительный сезон 2021–2022 годов. Во время эфира поступило множество вопросов от жителей города. На основе самых частых из них специалисты мэрии подготовили рекомендации, как поступать в случае проблем с теплом в домах.
— В администрации города подготовили пошаговый план, что делать и куда обращаться, если в квартире холодно, а также – как оформить перерасчет, если предоставлялась некачественная коммунальная услуга, – пояснили в пресс-службе.
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