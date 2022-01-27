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27 января 2022, 14:04 0

Леопарда, впервые снятого на видео в Приморье, назвали Казановой

Зверя обнаружили там, где его предки не появлялись больше пятидесяти лет

Леопарда, впервые снятого на видео в Приморье, назвали Казановой
Фото: pixabay.com

Дальневосточного леопарда, впервые снятого на видео восточнее Транссибирской магистрали, назвали Казанова, что означает «новый дом». Именно так с итальянского переводится «cosa nova». Такую кличку выбрали не случайно, место, где засняли хищника, говорит о том, что популяция расселяется в исторический ареал, рассказали в национальном парке «Земля леопарда».

Право выбрать имя зверю получил фотограф дикой природы Игорь Метельский, именно он поймал леопарда в фотоловушку. Животное обнаружили там, где его предки не появлялись больше пятидесяти лет.

— Он преодолел большое расстояние в 40 километров от ядра единственной в мире дикой популяции в национальном парке «Земля леопарда». Таким образом «первопроходец» начинает процесс возвращения редчайших леопардов на исконные территории, – рассказали специалисты.

Казанова достаточно близко подошёл к Уссурийскому заповеднику «Земля леопарда», где за 10 лет численность популяции выросла с 35 до 110 особей.

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#животные #экология

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