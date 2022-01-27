В Благовещенске 24 ребёнка лечат от COVID-19 в больнице

Фото: amurobl.ru

Заведующая педиатрическим отделением поликлиники № 1 детской городской клинической больницы Екатерина Нерода рассказала, как протекает коронавирусная инфекция у детей.

Как отметила врач, дети болеют в более лёгкой форме, так как чаще всего у них нет тяжёлых хронических патологий. Однако если ребёнок страдает патологией бронхолёгочной системы, аллергической патологией, сахарным диабетом или ожирением, то инфекцию он будет переносить тяжело.

Сейчас с COVID-19 госпитализированы 24 маленьких благовещенца. За время новогодних каникул заболевание инфекцией у детей пошло на спад. Максимум заразившихся юных амурчан наблюдался в октябре-ноябре прошлого года – 220 случаев.

— В области распространяется новый штамм инфекции. По опыту коллег отмечу, что дети переносят заболевание штаммом «омикрон» в более легкой форме, не так как «дельту», который поражает бронхолегочную систему и вызывает пневмонию. Сейчас заболевание чаще проходит в форме ОРВИ: температура 38-39 градусов, насморк, кашель, озноб. Но важно выявить заболевание в первые дни и сразу начать лечение для того, чтобы не допустить развития тяжелых последствий, – отметила Екатерина Владимировна.

В детской поликлинике каждый день проводят тестирование на коронавирус у детей с ОРВИ, гриппом и пневмонией. Сейчас в день берут примерно от одного до десяти мазков методом ПЦР и около 40 раз используют экспресс-тесты. Последним методом чаще пользуются при выезде к маленьким пациентам на дом.

Специалист отметила, что область готовится к подъёму заболеваемости из-за распространения нового штамма. Нужно продолжать придерживаться всех мер безопасности: носить маски, тщательно мыть руки после посещения какого-либо места или контактов, соблюдать социальную дистанцию и проветривать помещения.

— Самая действенная профилактика – это вакцинация против коронавирусной инфекции и вообще любой инфекции. Мы можем предотвратить распространение инфекции вакцинацией населения в возрасте от 18 лет. Именно взрослые являются источником инфекции и приносят её в домашний очаг, школу или детский сад, – добавила Екатерина Нерода.