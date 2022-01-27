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27 января 2022, 12:50 10

В Благовещенске 24 ребёнка лечат от COVID-19 в больнице

Врач-педиатр рассказала, как распознать инфекцию у детей

В Благовещенске 24 ребёнка лечат от COVID-19 в больнице
Фото: amurobl.ru

Заведующая педиатрическим отделением поликлиники № 1 детской городской клинической больницы Екатерина Нерода рассказала, как протекает коронавирусная инфекция у детей.

Как отметила врач, дети болеют в более лёгкой форме, так как чаще всего у них нет тяжёлых хронических патологий. Однако если ребёнок страдает патологией бронхолёгочной системы, аллергической патологией, сахарным диабетом или ожирением, то инфекцию он будет переносить тяжело.

Сейчас с COVID-19 госпитализированы 24 маленьких благовещенца. За время новогодних каникул заболевание инфекцией у детей пошло на спад. Максимум заразившихся юных амурчан наблюдался в октябре-ноябре прошлого года – 220 случаев.

— В области распространяется новый штамм инфекции. По опыту коллег отмечу, что дети переносят заболевание штаммом «омикрон» в более легкой форме, не так как «дельту», который поражает бронхолегочную систему и вызывает пневмонию. Сейчас заболевание чаще проходит в форме ОРВИ: температура 38-39 градусов, насморк, кашель, озноб. Но важно выявить заболевание в первые дни и сразу начать лечение для того, чтобы не допустить развития тяжелых последствий, – отметила Екатерина Владимировна.

В детской поликлинике каждый день проводят тестирование на коронавирус у детей с ОРВИ, гриппом и пневмонией. Сейчас в день берут примерно от одного до десяти мазков методом ПЦР и около 40 раз используют экспресс-тесты. Последним методом чаще пользуются при выезде к маленьким пациентам на дом.

Специалист отметила, что область готовится к подъёму заболеваемости из-за распространения нового штамма. Нужно продолжать придерживаться всех мер безопасности: носить маски, тщательно мыть руки после посещения какого-либо места или контактов, соблюдать социальную дистанцию и проветривать помещения.

— Самая действенная профилактика – это вакцинация против коронавирусной инфекции и вообще любой инфекции. Мы можем предотвратить распространение инфекции вакцинацией населения в возрасте от 18 лет. Именно взрослые являются источником инфекции и приносят её в домашний очаг, школу или детский сад, – добавила Екатерина Нерода.

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#COVID 19 #дети #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • OT

    OT
    4 дня назад

    А куда делся грипп и простой ОРВИ? Мне кажется вся медицинцина натравлена на ковидный вывод, а не на грипп и простое ОРВИ. Нет им доверия.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    4 дня назад

    То есть симптомы как у обычного ОРВИ. Но только это COVID.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    4 дня назад

    ОТ, так и есть. За ковид нашим недоврачам доплачивают.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    4 дня назад

    ДР, а кто эти ваши недоврачи? Где они обитают, чтобы случайно к ним не попасть?

  • Арсений К.

    Арсений К.
    3 дня назад

    Дети так же как и взрослые могт быть носителями.

  • El Antonio

    El Antonio
    3 дня назад

    "А куда делся грипп и простой ОРВИ? Мне кажется вся медицинцина натравлена на ковидный вывод..." Кажется ("ошибка выжившего"), в том-то и дело. За статистикой по другим заболеваниям можно обратиться на специализированные ресурсы. Никуда ваш грипп не делся, просто тема серьёзная в виду того, что дети начали болеть относительно недавно, а инфа о вероятных осложнениях (синдром Кавасаки, например) заставляет тревожиться.

    "То есть симптомы как у обычного ОРВИ. Но только это COVID." - прикиньте, тёмное царство, да. А прикиньте при пищевом отравлении может повышаться температура. Но только, ска, это отравление.

    "За ковид нашим недоврачам доплачивают." - вот убл-ки, ну Сколько? Идите волонтёрить. Штабы открыты.

    Отучились ради корочек, дробь на дробь не поделите, приходите с х-й в комменты.

  • El Antonio

    El Antonio
    3 дня назад

    https://www.mk.ru/social/health/2022/01/26/naterpelis-uzhasa-roditeli-rasskazali-o-detyakh-s-omikronshtammom-koronavirusa.html

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 дня назад

    El Antonio, читаю ваши комментарии и понимаю, что "да вы, батенька, хамло редкостное"

  • El Antonio

    El Antonio
    2 дня назад

    ЛайКа, сарказм не воспринимаете.

  • El Antonio

    El Antonio
    2 дня назад

    А когда обвиняют в получении денег, работе ради наживы, выходит оскорбление.

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