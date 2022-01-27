Амурских тигров по зиме считают

В течение зимы 2021-2022 годов в Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной области и Амурской области будет производиться учёт количества особей амурского тигра.

Сплошной учёт амурского тигра организован и проводится Минприроды России, правительствами Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной и Амурской областей, а также заповедниками и национальными парками при поддержке центра «Амурский тигр» и при участии Российской академии наук.

Сплошной учёт обычно проводится раз в 10 лет, так как это дорогостоящее масштабное мероприятие с привлечением более тысячи человек и более сотни единиц техники. Данный учёт проходит вне плана, с предыдущего прошло всего семь лет. Связано это со снижением численности кабана в некоторых местах обитания амурского тигра. Финансовые расходы на организацию учёта хищников взял на себя центр «Амурский тигр».

— В результате сплошного учёта мы получим актуальные данные о численности и распространении амурского тигра в России, о спектре его питания и многом другом. Необходимость получения свежих данных хоть и вызвана проблемами с кабаном, но будет кстати для представления мировой общественности на грядущем Международном форуме по сохранению тигра, который состоится 5 сентября 2022 года во Владивостоке, – отметил председатель рабочей группы по подготовке и проведению сплошного учета тигра 2021-2022 Амирхан Амирханов.

На данный момент уже завершён подготовительный этап – сформирована карта маршрутов и расставлены фотоловушки.

С 5 февраля начнётся новый этап, этап единовременного учёта. Более 600 человек («учётчики») по всему ареалу обитания хищника (более 180 тысяч квадратных метров) выйдут на учётные маршруты для регистрации следов тигров. Но в процессе они будут фиксировать и следы других животных, особенно кабанов. Для этого учётчики вооружены линейками, дневниками учёта с карандашами, спутниковыми навигаторами и фотоаппаратами.

Предварительные итоги сплошного учёта амурского тигра будут подведены в конце мая 2022 года, а окончательные цифры представят в сентябре 2022 года на Международном форуме по сохранению тигра во Владивостоке.

— Проведение учета амурского тигра по всему ареалу – сложная работа, требующая единения усилий инспекторов охотнадзора и особо охраняемых природных территорий, научных сотрудников, охотников, лесников и экологов. Кроме этого, из-за пандемии COVID-19 приходится подбирать дублёров для учётчиков, – прокомментировал генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

В этом году добавлено нововведение. Данный учёт станет первым «открытым» учётом в истории. Представители общественности могут сами посетить любой участок в любом районе ареала обитания амурского тигра по собственному выбору.