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27 января 2022, 12:20 2

Задержанный грабитель вдовы Градского рассказал, что получил десять миллионов рублей

Трое грабителей Марины Коташенко могли скрыться в Таджикистане

Задержанный грабитель вдовы Градского рассказал, что получил десять миллионов рублей
Фото: uznayvse.ru

После нападения на вдову Александра Градского правоохранители подозревали, что Марина Коташенко сама инсценировала ограбление. Однако после задержания первого подозреваемого эта версия перестала быть ключевой. Скорее всего, налётчиков навёл земляк, который ранее работал на участке музыканта, сообщает «Московский комсомолец».

Как рассказал источник, преступники самостоятельно организовали ограбление. Предполагается, что наводку они получили от земляка-таджика, который ранее работал у Александра Градского и мог знать о крупной сумме, которую хранил дома артист.

В ограблении было задействовано четыре человека. Преступники организовали засаду на трассе и несколько суток ждали, когда по маршруту поедет Марина Коташенко. Увидев её автомобиль, налётчики пустились в погоню и устроили ДТП.

Похитив 100 миллионов рублей, грабители разделили деньги между собой. Задержанный Умед Жабборов признался, что ему достались около 10 миллионов. Мужчина сразу купил подержанный автомобиль и отправился в Самарскую область. Позже он вернулся в Москву, где пытался найти знакомых, которые помогли бы ему уехать в Таджикистан, но был задержан в метро.

Сейчас Жабборов сотрудничает со следствием и согласился показать детали произошедшего непосредственно на месте. Троим его подельникам, вероятно, удалось скрыться в Таджикистане и Республике Беларусь. Вскоре они будут объявлены в международный розыск.

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#криминал #происшествия #финансы #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • ЛайКа

    ЛайКа
    4 дня назад

    Помню новость как один чудак с горы пел про то, что 100% грабитель сын Градского.

    Сижу и думаю... вот на кой ляд мне эта инфа?...)))

  • Петро555

    Петро555
    4 дня назад

    А кто пел? Друг семьи Караулов. Если сын там не был задействован, он может подать суд на Караулов . Скандальный журналист, как его еще в Москве не грохнули

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