Задержанный грабитель вдовы Градского рассказал, что получил десять миллионов рублей

Как рассказал источник, преступники самостоятельно организовали ограбление. Предполагается, что наводку они получили от земляка-таджика, который ранее работал у Александра Градского и мог знать о крупной сумме, которую хранил дома артист.

В ограблении было задействовано четыре человека. Преступники организовали засаду на трассе и несколько суток ждали, когда по маршруту поедет Марина Коташенко. Увидев её автомобиль, налётчики пустились в погоню и устроили ДТП.

Похитив 100 миллионов рублей, грабители разделили деньги между собой. Задержанный Умед Жабборов признался, что ему достались около 10 миллионов. Мужчина сразу купил подержанный автомобиль и отправился в Самарскую область. Позже он вернулся в Москву, где пытался найти знакомых, которые помогли бы ему уехать в Таджикистан, но был задержан в метро.

Сейчас Жабборов сотрудничает со следствием и согласился показать детали произошедшего непосредственно на месте. Троим его подельникам, вероятно, удалось скрыться в Таджикистане и Республике Беларусь. Вскоре они будут объявлены в международный розыск.