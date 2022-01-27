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27 января 2022, 17:59 12

Российские прокуроры и следователи могут получить статус ветеранов боевых действий

Госдума в третьем чтении приняла поправки в закон «О ветеранах»

Российские прокуроры и следователи могут получить статус ветеранов боевых действий
Фото: пресс-служба Государственной думы РФ

Новые поправки, принятые законодателями, наделяют статусом ветерана боевых действий сотрудников прокуратуры и СК, выполнявших обязанности во время вооруженного конфликта в Чечне и других зонах боевых действий на Северном Кавказе.

До настоящего времени возможность получить статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы была только у военнослужащих, полицейских, сотрудников госбезопасности, а также у военных следователей и прокуроров.

Парламентарии посчитали, что такое положение не гарантирует равной социальной защищенности граждан, в частности, служащих, выполнявших задачи на Северном Кавказе, сообщает пресс-служба Государственной думы России.

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#закон #соцзащита

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    3 дня назад

    + еще уголовно не наказуемыми их сделать и членов их семей))))

  • Undertaker

    Undertaker
    3 дня назад

    Как героя труда миллера?

  • Арсений К.

    Арсений К.
    3 дня назад

    уже приняли в сочетании с "могут" как то не вяжется)

  • Мавр1

    Мавр1
    3 дня назад

    Статус говорит сам за себя " Участник БОЕВЫХ действий" Где это наши прокуроры и следователи воевали??? С таким же успехом можно и пожарным и МЧСникам и медикам и учителям дать такой статус. Чего мелочиться- каждому жителю страны дать. Мы тоже "воюем" С несправедливостью, хамством, мздоимством и т.д. и т.п. каждый день.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 дня назад

    Будет кому напевать по праздникам -Наша служба и опасна и трудна...

  • Undertaker

    Undertaker
    3 дня назад

    И для скрепов и полезна и нужна...

  • ghbrjkz

    ghbrjkz
    3 дня назад

    Ну если ты участвуешь в войне не являясь военнослужащим, то ты партизан, чего придумывать новшества то

  • OT

    OT
    3 дня назад

    Ой да сколько наших граждан пострадавших в чечне и уехавших оттуда хоть и не участники, но пострадавшие от боевых действий чем не ветераны боевых условий? Вообще невозможно прокурора и следака приравнять к действующему спецназу или бойцу. Ну не равные они. Едро прост в госдуме просто стельки лижет всяким прокурорам и следакам.

  • OT

    OT
    3 дня назад

    Мне порой думается достаточно Кадырову рявкнуть на такого приравненого к ветеранам, чтоб обосрался

  • tankist btb

    tankist btb
    3 дня назад

    Мавр1 Вот только медиков сюда не впутывай. Один уже хотел их в гражданские оформить.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    3 дня назад

    ОТ, не все, как ты, серутся от Кадырова. )

  • Undertaker

    Undertaker
    3 дня назад

    Планктон, извинись пред героем России, а то за тобой приедут

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