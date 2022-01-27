Российские прокуроры и следователи могут получить статус ветеранов боевых действий

Новые поправки, принятые законодателями, наделяют статусом ветерана боевых действий сотрудников прокуратуры и СК, выполнявших обязанности во время вооруженного конфликта в Чечне и других зонах боевых действий на Северном Кавказе.

До настоящего времени возможность получить статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы была только у военнослужащих, полицейских, сотрудников госбезопасности, а также у военных следователей и прокуроров.

Парламентарии посчитали, что такое положение не гарантирует равной социальной защищенности граждан, в частности, служащих, выполнявших задачи на Северном Кавказе, сообщает пресс-служба Государственной думы России.