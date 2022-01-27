Российские прокуроры и следователи могут получить статус ветеранов боевых действий
Госдума в третьем чтении приняла поправки в закон «О ветеранах»
Новые поправки, принятые законодателями, наделяют статусом ветерана боевых действий сотрудников прокуратуры и СК, выполнявших обязанности во время вооруженного конфликта в Чечне и других зонах боевых действий на Северном Кавказе.
До настоящего времени возможность получить статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы была только у военнослужащих, полицейских, сотрудников госбезопасности, а также у военных следователей и прокуроров.
Парламентарии посчитали, что такое положение не гарантирует равной социальной защищенности граждан, в частности, служащих, выполнявших задачи на Северном Кавказе, сообщает пресс-служба Государственной думы России.
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