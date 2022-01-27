Марина Хлебникова рассказала о своих планах после выписки из больницы

Марина Хлебникова пока не появлялась на публике, но периодически радует поклонников голосовыми сообщениями. А недавно певица вышла в прямой эфир и пообщалась с ведущими радио «Ретро FM».

Она призналась, что чувствует себя не так хорошо, как хотелось бы, и пока не может работать. Однако Марина старается держаться изо всех сил, потому что понимает, что от её позитивного настроя зависит её выздоровление.

По словам певицы, пережить трудный период ей очень помогают комментарии подписчиков в Instagram. Очень много людей пишут Хлебниковой слова поддержки.

Марина Арнольдовна рассказала, что уже попробовала поработать в студии, её голос и связки остались в хорошем состоянии. Артистка планирует записать два новых трека, однако пока не знает, когда сможет исполнить их на сцене. Хлебникова призналась, что весной будет готов новый ремикс на одну из её песен. Возможно, тогда звезда и увидится с поклонниками.

Напомним, больше двух месяцев назад в квартире Марины Хлебниковой произошёл пожар, в результате которого певица получила многочисленные ожоги. Квартира артистки почти полностью выгорела, сейчас там идёт ремонт.