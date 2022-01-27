В Благовещенске подсветят путепроводы

Фото: blagoveshchensk.rf

В Благовещенске путепроводы, проходящие по улицам Театральной и Чайковского, получат подсветку. Работы планируют завершить в течение двух дней, сообщили в пресс-службе мэрии областной столицы.

— Для установки светильников на пролётах мостовых сооружений непосредственно над дорогой будет частично ограничено движение 27-28 января с 09:00 до 18:00 по внутренней полосе кольцевой развязки по улице Театральной и по одной второй проезжей части улицы Чайковского на пересечении с Магистральной, – рассказали в администрации города.

Для освещения обоих путепроводов планируют использовать 228 двухметровых линейных светильников (для выделения контуров мостовых сооружений) и 127 точечных 21-ваттовых светильников для подсветки их основания.