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27 января 2022, 13:04 0

В Благовещенске подсветят путепроводы

Светлее станет на улицах Театральной и Чайковского

В Благовещенске подсветят путепроводы
Фото: blagoveshchensk.rf

В Благовещенске путепроводы, проходящие по улицам Театральной и Чайковского, получат подсветку. Работы планируют завершить в течение двух дней, сообщили в пресс-службе мэрии областной столицы.

— Для установки светильников на пролётах мостовых сооружений непосредственно над дорогой будет частично ограничено движение 27-28 января с 09:00 до 18:00 по внутренней полосе кольцевой развязки по улице Театральной и по одной второй проезжей части улицы Чайковского на пересечении с Магистральной, – рассказали в администрации города.

Для освещения обоих путепроводов планируют использовать 228 двухметровых линейных светильников (для выделения контуров мостовых сооружений) и 127 точечных 21-ваттовых светильников для подсветки их основания.

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#дороги #ЖКХ

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