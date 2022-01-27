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27 января 2022, 12:45 8

Первая газовая котельная в Амурской области работает без сбоев

Ее недавно запустили в Циолковском

Первая газовая котельная в Амурской области работает без сбоев
Фото: amurobl.ru

Котельная в Циолковском стала первым объектом ЖКХ в регионе, перешедшим с мазута на газ. Её работу накануне оценил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Газификация даёт значительное снижение себестоимости производства тепловой энергии, а также снижение рисков от перебоев поставок топлива на котельную, зависящих от подвижных железнодорожных составов. Кроме этого, газ является экологически более чистым топливом, чем мазут. Его использование позволит значительно сократить количество вредных выбросов в атмосферу, сообщает портал правительства Амурской области.

Котельную в Циолковском построили в 2018 году. Сейчас она отапливает жилые дома общей площадью более 52 тысячи квадратных метров. С учётом перспективной застройки, площадь отапливаемых помещений составит 198 тысяч квадратных метров.

Работы по переводу объекта ЖКХ на газ начали весной 2021 года.

— Были на этой котельной осенью, когда шли пуско-наладочные работы. И вот прошла уже половина отопительного периода, теперь можем констатировать, что объект работает без сбоев и нареканий. Циолковский – это первый город Приамурья, которого коснулась газификация. В работе первый и второй этапы газификации. По первому этапу всё идёт в графике. Требуются большие инвестиции из бюджета области. Также мы работаем с Федеральным центром на предмет возможности привлечения финансирования модернизации котельных в Свободном и Благовещенском районе, – рассказал Василий Орлов.

Ранее сообщалось, что Амурская прокуратура нашла нарушения в контракте на газификацию Циолковского.

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#ЖКХ #губернатор #областная власть

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    4 дня назад

    мазут то нашли???

  • ЛайКа

    ЛайКа
    4 дня назад

    Василий времени не теряет пока ждёт начальство космоса. Сколько ещё объектов поблизости посетит?

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    4 дня назад

    На космодроме без масок,в котельной в масках. В чем разница? Как может объяснить эти поступки тов. Курганова Ольга Петровна.

  • Мапа

    Мапа
    3 дня назад

    "Котельная в Циолковском стала первым объектом ЖКХ в регионе, перешедшим с мазута на газ." Дай бог не последней.

    А то на дворе 21 век, а у нас всё ещё работают на нано-дровах, угле или на мазуте по космической цене.

  • Мапа

    Мапа
    3 дня назад

    Я уже молчу о проекте атомных станций теплоснабжения в СССР в 1980гг. Строительство Воронежской АСТ, и Горьковской АСТ к 1990 гг, конечно же, прекратилось. В наше время эти достижения другой цивилизации выглядят какой-то фантастикой.

  • Арсений К.

    Арсений К.
    3 дня назад

    Ну работает и хорошо. Правда скепсис всегда остается)

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 дня назад

    Первая газовая котельная в регионе с космическими технологиями...

    Круто несказанно.

  • Undertaker

    Undertaker
    3 дня назад

    В Хабаровске более 20 лет назад котельные на газе уже были

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