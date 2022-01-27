Первая газовая котельная в Амурской области работает без сбоев

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Котельная в Циолковском стала первым объектом ЖКХ в регионе, перешедшим с мазута на газ. Её работу накануне оценил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Газификация даёт значительное снижение себестоимости производства тепловой энергии, а также снижение рисков от перебоев поставок топлива на котельную, зависящих от подвижных железнодорожных составов. Кроме этого, газ является экологически более чистым топливом, чем мазут. Его использование позволит значительно сократить количество вредных выбросов в атмосферу, сообщает портал правительства Амурской области.

Котельную в Циолковском построили в 2018 году. Сейчас она отапливает жилые дома общей площадью более 52 тысячи квадратных метров. С учётом перспективной застройки, площадь отапливаемых помещений составит 198 тысяч квадратных метров.

Работы по переводу объекта ЖКХ на газ начали весной 2021 года.

— Были на этой котельной осенью, когда шли пуско-наладочные работы. И вот прошла уже половина отопительного периода, теперь можем констатировать, что объект работает без сбоев и нареканий. Циолковский – это первый город Приамурья, которого коснулась газификация. В работе первый и второй этапы газификации. По первому этапу всё идёт в графике. Требуются большие инвестиции из бюджета области. Также мы работаем с Федеральным центром на предмет возможности привлечения финансирования модернизации котельных в Свободном и Благовещенском районе, – рассказал Василий Орлов.

Ранее сообщалось, что Амурская прокуратура нашла нарушения в контракте на газификацию Циолковского.