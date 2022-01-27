Прокуратура установила, что участок для строительства ЛЭП в Чигирях предоставили незаконно

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Как сообщало Амур.инфо, Амурские электрические сети обратились в прокуратуру и другие ведомства с жалобой о нарушении «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Надзорное ведомство установило, что в 2014 году администрация района незаконно предоставила участок в аренду для строительства ЛЭП, так как он уже находился в аренде у физического лица под индивидуальное жилищное строительство. В 2019 году амурчанин купил данный участок и построил на нём дом. Здание возвели фактически вокруг проводов, что очень опасно.

Прокуратура Благовещенского района внесла представление в районную администрацию, устранение нарушений находится на контроле.