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27 января 2022, 11:55 7

Прокуратура установила, что участок для строительства ЛЭП в Чигирях предоставили незаконно

Надзорное ведомство контролирует устранение нарушений

Прокуратура установила, что участок для строительства ЛЭП в Чигирях предоставили незаконно
Фото: @amur_drsk

Прокуратура Благовещенского района закончила проверку законности строительства жилого дома в Чигирях, сквозь который проходят провода ЛЭП. Выяснилось нарушение со стороны районной администрации, сообщает прокуратура Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, Амурские электрические сети обратились в прокуратуру и другие ведомства с жалобой о нарушении «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Надзорное ведомство установило, что в 2014 году администрация района незаконно предоставила участок в аренду для строительства ЛЭП, так как он уже находился в аренде у физического лица под индивидуальное жилищное строительство. В 2019 году амурчанин купил данный участок и построил на нём дом. Здание возвели фактически вокруг проводов, что очень опасно.

Прокуратура Благовещенского района внесла представление в районную администрацию, устранение нарушений находится на контроле.

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    4 дня назад

    Вот и развязка. Скорее всего владелец участка сходил к электрикам с требованием добровольно убрать столбы и линию, они не захотели, после чего владелец начал принимать меры. "Кто первый встал, того и тапки".

  • ЛайКа

    ЛайКа
    4 дня назад

    Значит правильно комментировали в предыдущей новости))

    SnoopyKiller, не совсем так. Судя по статье первыми встали наглые электрики. Хозяин видимо помучался, а потом забил и встал так, что уже не возможно было игнорить.

    Младца хозяин!

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    3 дня назад

    Почему это? Первым был оформлен земельный участок для дома, а потом уже возникли электрики.

  • мыжго

    мыжго
    3 дня назад

    SnoopyKiller, вы в курсе термина "правовое государство"? Если собственник считает, что прав он - то просто подает в суд, а тот обязывает. А в курсе термина "добросовестный приобретатель"?

    Так-то ЛЭП могла быть там построена вообще при Брежневе, а потом кто-то ушлый поступил как Эдисон - первый успел оформить на себя.

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    3 дня назад

    Если с вашей карты спишут деньги за долг однофамильца (таких случаев полно), вы тоже будете заявлять про термин "правовое государство"?

    Так-то в статье написано "ведомство установило, что в 2014 году администрация района незаконно предоставила участок в аренду для строительства ЛЭП, так как он уже находился в аренде у физического лица под индивидуальное жилищное строительство". Т.е. тут косяк администрации, но дуплиться почему-то должен владелец участка под ИЖС.

  • Ыукпун

    Ыукпун
    3 дня назад

    Или новый хозяин участка - родственник прокурора или судьи.

    Аренда участка под строительство и собственность участка - очень разные понятия и аренда может быть отзвана в отличии от собственности. И как арендованная земля могла быть продана?

  • мыжго

    мыжго
    3 дня назад

    Кроме того того не мешало бы учесть, что по этой ветке ещё 30 или сколько там домов запитано. А Николы Теслы, чтобы электроэнергию по воздуху передавать в ДРСК кажись нет пока.

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