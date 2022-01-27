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27 января 2022, 12:05 1

В Благовещенске должник за «коммуналку» сам привез свой автомобиль на арестплощадку

Мужчина решил не добавлять к своему долгу в почти 300 тысяч ещё и услуги эвакуатора

В Благовещенске должник за «коммуналку» сам привез свой автомобиль на арестплощадку
Фото: pixabay.com

Житель Благовещенска не платил за коммунальные услуги с 2015 года и накопил огромный долг – 164 тысячи рублей (плюс пеню 107 тысяч рублей). В счёт непогашенной задолженности у него арестовали автомобиль, но транспорт на штрафстоянку доставил не эвакуатор, а сам должник. Об этом рассказали в пресс-службе АКС.

Мужчина объяснил, что решил самостоятельно доставить автомобиль на арестплощадку, чтобы к долгу не прибавилась сумма услуг эвакуатора. В настоящее время документы на машину и само транспортное средство изъяты. Их собственник в течение 10 дней должен погасить долг или заключить договор на реструктуризацию. Если это сделано не будет, то машину продадут, а средства направят на погашение задолженности.

— Взыскание долгов необходимая мера для того, чтобы не сорвать отопительный сезон. ООО «АКС» приобретает топливо для обслуживаемых котельных, запчасти для транспорта предприятия и материалы, трубы для замены изношенных, – рассказала Анна Цебулаева, исполнительный директор ООО «Благ-РКЦ».

Стоит отметить, что транспорт за долги может быть изъят и без присутствия собственника, при этом к сумме долга добавится оплата услуг эвакуатора и стоянки.

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#ЖКХ #транспорт

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    4 дня назад

    Ему просто на время отпуска машину негде оставить. )))

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