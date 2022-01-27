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27 января 2022, 12:24 3

Почти четыре тысячи выпускников смогут бесплатно поступить в колледжи Амурской области

Количество бюджетных мест увеличили из-за выросшей потребности работодателей в квалифицированных кадрах

Почти четыре тысячи выпускников смогут бесплатно поступить в колледжи Амурской области
Фото: pixabay.com

В этом году колледжи Приамурья предоставят 3 790 бюджетных мест, это на 425 мест больше, чем в прошлом году. Количество бюджетных мест увеличили из-за выросшей потребности работодателей в квалифицированных кадрах, сообщили в областном минобрнауки.

На выбор абитуриентов представлено около сотни специальностей. Большой популярностью пользуются специальности строительной и аграрной отраслей. В прошлом году спрос превысил предложение ещё по нескольким специальностям. К примеру, на «Преподавание в начальных классах» и «Пожарная безопасность» было семь человек на место. На специальности «Ветеринария», «Кинология» и «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники» конкурс был из шести человек на место.

— Модернизация материально-технической базы колледжей позволяет вывести подготовку кадров региона на новый уровень. Придя на производство, студенты уже будут обладать опытом работы на современном высокотехнологичном оборудовании, – отметил начальник отдела профессионального образования и науки Михаил Захаров.

Как рассказал Захаров, после победы в конкурсе Министерства просвещения РФ в этом году в четырех учебных заведениях Приамурья по приоритетным направлениям откроют 12 современных мастерских. Обновят материально-техническую базу в строительном, дорожном, политехническом колледжах в Благовещенске и индустриальном техникуме в Райчихинске. На это из федерального бюджета потратят больше 60 миллионов рублей.

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#образование #ссузы #студенты

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Комментарии
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  • Арсений К.

    Арсений К.
    3 дня назад

    Теперь в каждой школе останется по одному 9 -11 классу с наполняемостью в 20 человек? Тогда понятно откуда такой конкурс) Просто не нужны граждане с высшим образованием?

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    3 дня назад

    Думаю, выводы надо будет делать, спустя год после выпуска... Кто и за что "зацепится"? Как новичков в бригадах встретят, какие создадут условия, сколько дадут им заработать...

  • Undertaker

    Undertaker
    3 дня назад

    Вывод один, с запада приехал хорошую зп, местных обслуживай за копейки бородачей

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