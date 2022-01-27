Почти четыре тысячи выпускников смогут бесплатно поступить в колледжи Амурской области

В этом году колледжи Приамурья предоставят 3 790 бюджетных мест, это на 425 мест больше, чем в прошлом году. Количество бюджетных мест увеличили из-за выросшей потребности работодателей в квалифицированных кадрах, сообщили в областном минобрнауки.

На выбор абитуриентов представлено около сотни специальностей. Большой популярностью пользуются специальности строительной и аграрной отраслей. В прошлом году спрос превысил предложение ещё по нескольким специальностям. К примеру, на «Преподавание в начальных классах» и «Пожарная безопасность» было семь человек на место. На специальности «Ветеринария», «Кинология» и «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники» конкурс был из шести человек на место.

— Модернизация материально-технической базы колледжей позволяет вывести подготовку кадров региона на новый уровень. Придя на производство, студенты уже будут обладать опытом работы на современном высокотехнологичном оборудовании, – отметил начальник отдела профессионального образования и науки Михаил Захаров.

Как рассказал Захаров, после победы в конкурсе Министерства просвещения РФ в этом году в четырех учебных заведениях Приамурья по приоритетным направлениям откроют 12 современных мастерских. Обновят материально-техническую базу в строительном, дорожном, политехническом колледжах в Благовещенске и индустриальном техникуме в Райчихинске. На это из федерального бюджета потратят больше 60 миллионов рублей.