Орлан-белохвост, спасённый специалистами центра «Тигр», идёт на поправку

Фото: @siberiantiger_center

В центре «Тигр» рассказали о самочувствии спасённой накануне краснокнижной птицы.

По словам специалистов, пернатый пациент центра пошёл на поправку: птица ест с большим аппетитом и пробует летать.

«Ещё как минимум неделю подержим его в санаторных условиях, пусть набирает вес, а потом – домой!» – пояснили сотрудники центра «Тигр».

Орлана доставили в центр с повреждённым клювом и сильным истощением. Ветеринарные врачи оказали пернатому пациенту необходимую помощь.