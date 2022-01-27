Орлан-белохвост, спасённый специалистами центра «Тигр», идёт на поправку
Птица уже ест с аппетитом и пробует летать
В центре «Тигр» рассказали о самочувствии спасённой накануне краснокнижной птицы.
По словам специалистов, пернатый пациент центра пошёл на поправку: птица ест с большим аппетитом и пробует летать.
«Ещё как минимум неделю подержим его в санаторных условиях, пусть набирает вес, а потом – домой!» – пояснили сотрудники центра «Тигр».
Орлана доставили в центр с повреждённым клювом и сильным истощением. Ветеринарные врачи оказали пернатому пациенту необходимую помощь.
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