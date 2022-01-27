В Амурской области на четверть увеличилась добыча полезных ископаемых

Итоги добычи полезных ископаемых подвело амурское минприроды. В целом по отрасли объемы добычи превысили показатели 2020 года на 25 процентов.

Золота в прошлом году добыли 22 тонны, это меньше, чем в предыдущем. Снижение произошло в связи с паводком, реконструкциями и авариями на рудниках. Также министерство отмечает истощение сырьевой базы.

В 2021 году введено в эксплуатацию Эльгинское золоторудное месторождение, закончена модернизация рудника «Пионер». В 2022 году на Маломыре планируется ввести в эксплуатацию добывающую линию, после чего объем повысится на ближайшие 10-15 лет.

Добыча угля за год составила 3,4 миллиона тонн, что находится на уровне 2020 года.

Добычу титаномагнетитовых руд планируется возобновить на Куранахском месторождении, на Огоджинском угольном месторождении продолжается разведка залежей, сообщает минприроды Амурской области.