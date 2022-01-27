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27 января 2022, 10:13 1

Известный фотограф Рене Робер насмерть замёрз в центре Парижа

85-летний Робер несколько часов пролежал на улице и умер от переохлаждения

Известный фотограф Рене Робер насмерть замёрз в центре Парижа
Фото: kp.ru

Известный фотограф Рене Робер насмерть замёрз в Париже. Он упал во время прогулки и пролежал на улице несколько часов. Об этом сообщил друг погибшего, журналист и музыкант Мишель Момпонте, пишут «Аргументы и факты».

В Париже трагически оборвалась жизнь известного фотографа Рене Робера. О гибели 85-летнего мастера сообщил в Twitter его друг, журналист и музыкант Мишель Момпонте. По его словам, Робер вечером вышел на прогулку, но на улице ему стало плохо, он упал, ударившись головой о тротуар.

Момпонте отметил, что фотограф пролежал на холоде девять часов, и за это время никто из прохожих не остановился и не помог ему. Только под утро лежащего человека обнаружил парижский бездомный, который и вызвал скорую помощь. У Робера диагностировали повреждение головы и сильное переохлаждение. Его доставили в больницу, но вскоре он скончался.

Рене Робер с 12 лет увлекался фотографией. После школы он прошел обучение в Лозанне, после чего работал по специальности в Женеве. В середине шестидесятых годов он переехал в Париж, где стал мастером фотографии танца фламенко. Работы Робера были представлены на выставках в Париже, Ниме, Люксембурге, Риме и других городах.

Момпонте посетовал, что его друг не получил помощи, находясь в одном из самых оживленных кварталов города. Единственным, кто не прошёл мимо фотографа, был бездомный, который оказался более человечным, чем большинство благополучных жителей столицы Франции.

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#культура #память #происшествия

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Комментарии
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  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 дня назад

    Безразличие... страшно...

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