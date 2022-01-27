В благовещенском банке обнаружили фальшивую купюру номиналом пять тысяч рублей
Банкноту изъяли оперативники
В Благовещенске изъята поддельная купюра номиналом пять тысяч рублей.
Сотрудник одного из банков областного центра Приамурья сообщил в полицию об обнаружении банкноты с признаками подделки. На фальшивку оказалась похожа купюра номиналом пять тысяч рублей.
Банкноту изъяли оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. В ходе исследования подтвердилось, что купюра фальшивая.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению, сообщает управление МВД по Амурской области.
В прошлом году Благовещенский городской суд приговорил местного жителя к двум годам и восьми месяцам лишения свободы за использование фальшивых пятитысячных купюр.
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