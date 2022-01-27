В благовещенском банке обнаружили фальшивую купюру номиналом пять тысяч рублей

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В Благовещенске изъята поддельная купюра номиналом пять тысяч рублей.

Сотрудник одного из банков областного центра Приамурья сообщил в полицию об обнаружении банкноты с признаками подделки. На фальшивку оказалась похожа купюра номиналом пять тысяч рублей.

Банкноту изъяли оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. В ходе исследования подтвердилось, что купюра фальшивая.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению, сообщает управление МВД по Амурской области.

В прошлом году Благовещенский городской суд приговорил местного жителя к двум годам и восьми месяцам лишения свободы за использование фальшивых пятитысячных купюр.