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27 января 2022, 10:36 0

Портал госуслуг и социальная сеть «ВКонтакте» вошли в список социально значимых сайтов

Теперь они доступны даже при нулевом балансе

Портал госуслуг и социальная сеть «ВКонтакте» вошли в список социально значимых сайтов
Фото: pixabay.com

Правительственная комиссия по определению перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов внесла портал госуслуг и социальную сеть «ВКонтакте» в список социально значимых сайтов, рассказали в пресс-службе кабмина.

Решение включить социальную сеть «ВКонтакте» в число социально значимых сайтов обосновано наличием там аккаунтов госорганов, печатных СМИ и телеканалов. Использование всего двух ресурсов технически облегчает операторам связи предоставление бесплатного доступа к сайтам, включённым в перечень. Таким образом пользователи имеют доступ к десяткам тысяч ресурсов госорганов, при этом нагрузка на оборудование операторов снижается.

Отмечается, что портал госуслуг и «ВКонтакте» будут доступны даже при отрицательном балансе на счету пользователя домашнего интернета или мобильной связи. Посетить оба ресурса можно будет в браузере компьютера или смартфона, а также в официальном приложении.

В правительстве пояснили, что ресурс может считаться социально значимым, если там располагается не менее 5 тысяч аккаунтов госорганов, аккаунты государственных СМИ и обязательных общедоступных каналов, а также его ежедневная посещаемость составляет больше 5 миллионов пользователей.

В течение семи дней Роскомнадзор должен передать операторам данные ресурсов, к которым будет предоставляться бесплатный доступ.

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#технологии #интернет

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