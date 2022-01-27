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27 января 2022, 10:15 5

С космодрома Восточный планируют запускать пилотируемые корабли «Орёл»

Дмитрий Рогозин посетил амурский космодром с инспекцией

С космодрома Восточный планируют запускать пилотируемые корабли «Орёл»
Фото: roscosmos.ru

В среду, 26 января, космодром Восточный в Амурской области посетил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Целью поездки главы космического ведомства стала проверка хода строительства стартовой площадки для ракет «Ангара».

— Подобные поездки глава госкорпорации проводит регулярно. Вместе с ним строящиеся объекты нового российского космодрома посетил губернатор Амурской области Василий Орлов. Делегация осмотрела стартовую площадку, сооружения технического комплекса, монтажно-испытательный корпус и склад блоков ракет-носителей, – рассказали в пресс-службе Роскосмоса.

Также в рамках визита в Приамурье Дмитрий Рогозин провёл совещание по развитию инфраструктуры города Циолковского. Планируется, что к 2032 году количество жителей космограда серьёзно возрастёт. На совещании шла речь о строительстве новых жилых домов, объектов социальной, бытовой и культурной жизни, нового аэропорта, а также непосредственно развития самого космодрома.

— В 2022 году планируется завершить основные строительные работы на космодроме Восточный, что открывает возможность для начала установки и испытаний технологического оборудования для подготовки к началу летных испытаний в декабре 2023 года ракеты «Ангара-А5» с новым пилотируемым кораблем «Орёл», – сказал Дмитрий Рогозин по итогам совещания.

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#космодром #российская власть

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Комментарии
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  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    4 дня назад

    Почему дима живет в Москве а не в Циолковском?

  • inoy

    inoy
    4 дня назад

    там космическое топливо проще купить, а без него фантазировать сложно)

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    4 дня назад

    И почему не в окопах Славянска. Ведь он считал это за счастье?. Твиты с сайта "Роскосмоса" правда удалили. Но потом.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    4 дня назад

    https://tjournal.ru/internet/175630-iz-tvittera-roskosmosa-stali-udalyat-starye-posty-rogozina-pro-batuty-obamu-i-okopy-slavyanska

  • Алиса65

    Алиса65
    4 дня назад

    Анекдот: Роскосмос — единственный объект на Земле, чья глупость видна из космоса.

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