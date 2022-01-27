С космодрома Восточный планируют запускать пилотируемые корабли «Орёл»

Фото: roscosmos.ru

— Подобные поездки глава госкорпорации проводит регулярно. Вместе с ним строящиеся объекты нового российского космодрома посетил губернатор Амурской области Василий Орлов. Делегация осмотрела стартовую площадку, сооружения технического комплекса, монтажно-испытательный корпус и склад блоков ракет-носителей, – рассказали в пресс-службе Роскосмоса.

Также в рамках визита в Приамурье Дмитрий Рогозин провёл совещание по развитию инфраструктуры города Циолковского. Планируется, что к 2032 году количество жителей космограда серьёзно возрастёт. На совещании шла речь о строительстве новых жилых домов, объектов социальной, бытовой и культурной жизни, нового аэропорта, а также непосредственно развития самого космодрома.

— В 2022 году планируется завершить основные строительные работы на космодроме Восточный, что открывает возможность для начала установки и испытаний технологического оборудования для подготовки к началу летных испытаний в декабре 2023 года ракеты «Ангара-А5» с новым пилотируемым кораблем «Орёл», – сказал Дмитрий Рогозин по итогам совещания.