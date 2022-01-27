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27 января 2022, 09:54 1

Житель Тынды вложил миллион в несуществующие акции

Амурчанин несколько месяцев переводил деньги мошенникам

Житель Тынды вложил миллион в несуществующие акции
Фото: pixabay.com

37-летний житель Тынды вложил более миллиона рублей в сомнительную финансовую компанию.

С ноября прошлого года по январь 2022-го амурчанин общался по телефону с незнакомыми людьми, которые представлялись ему «аналитиками» брокерской фирмы. Звонившие убедили тындинца зарегистрироваться на сайте организации и вкладывать деньги в акции, чтобы в ближайшем будущем получать хорошую прибыль за счёт инвестирования.

Мужчина выполнял все рекомендации, брал займы в кредитных организациях и вносил их на счёт в личном кабинете. Когда амурчанин решил вывести денежные средства из компании, «сотрудники» отказали ему в этой операции, требуя оплатить страховку и другие дополнительные услуги.

Тогда мужчина нашёл сайт организации, оказывающей юридические услуги, и оплатил ещё 80 тысяч рублей за составление заявления в адрес руководства Банка России о незаконных действиях брокерской компании.

Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления лиц, причастных к совершению мошенничества, возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД РФ по Амурской области.

Не так давно жительница Благовещенска перевела мошенникам шесть миллионов рублей, которые взяла в кредит.

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#криминал #происшествия #финансы

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    4 дня назад

    "Покуда есть на свете дураки, Обманом жить нам, стало быть, с руки. Какое небо голубое, Мы не сторонники разбоя: На дурака не нужен нож, Ему с три короба наврешь - И делай с ним, что хошь!" (с)

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