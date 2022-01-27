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27 января 2022, 09:33 20

В Амурскую область поступила вакцина от коронавируса для подростков

Первая партия вакцины – 720 комплектов «Гам-Ковид-Вак-М»

В Амурскую область поступила вакцина от коронавируса для подростков
Фото: pixabay.com

В детские поликлиники Амурской области поступило 720 комплектов вакцины «Гам-Ковид-Вак-М» от коронавируса. Этот препарат можно будет получить подросткам в возрасте от 12 до 18 лет.

— В каждом конкретном случае решение о вакцинации несовершеннолетнего будет приниматься лечащим врачом при наличии письменного согласия родителей. Записаться на вакцинацию можно, обратившись лично или позвонив в регистратуру детской поликлиники, к которой прикреплен несовершеннолетний, – рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Отметим, что накануне в Хабаровский край поступила аналогичная партия вакцины от коронавируса для подростков.

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#COVID 19 #дети #здоровье #медицина

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Комментарии
Показать все (20)
  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    4 дня назад

    Не поверите, но уже есть очередь на вакцинацию подростков. Здесь 2 момента почему хотят привиться: для поступления в учеб.заведения и для защиты (особенно зртят семьи гле кто-то умер от ковида)

  • OT

    OT
    4 дня назад

    Насильственная вакцинация конечно есть бесправие. А что делать против едро? Власть едро не допускает ни в учебные заведения и ни обретение товара без ".уяк-хода".

  • Myxira

    Myxira
    4 дня назад

    Здравомыслящая 3 часа назад: "Не поверите, но уже есть очередь на вакцинацию подростков"

    Почему? Вполне верю: есть знакомые, которые ждали, когда дадут добро. Где-то сами подростки настаивают на вакцинации. Вполне здравый подход.

    В Москве омикрон бушует: Химкинский суд приостановил работу - некому работать. На грани закрытия и Мытищинский суд. Скорая выезжает только на температуру от 38, остальные стоят в длиннющей очереди от двери кабинета и далеко на улице.

    У нас есть фора недели в две-три. Можно еще успеть вакцинироваться/ревакцинироваться.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    4 дня назад

    Myxira, у меня нет)) Я "августовская". Проверку на иммунитет делают почему-то через месяц, а не "недели в две-три", но да... фора есть)

    Далеко не антиваксер, только прививки от гриппа не ставлю. Потому как болела гриппом 1 раз в детстве, ну и после прививок болела. С хроникой у лора, болею пару раз в год и не хватало мне ещё от прививки болеть! Разобравшись как быстро меняется вирус и по какому принципу отбирают для нас прививку отказалась от данной прививки навсегда.

    Нужен был кукукод для работы. Ставить не хотела, т.к. на работу приходили медики с агитацией, которые двух слов связать не могли.

    Да и сейчас много вопросов на которые не ответят… Например, почему кукукод действует не 7, ну край 8 месяцев?! Ведь прививка действует 6 месяцев + срок ревакцинации.

    Почему стимулируют туризм?!...

    Из последних - почему открывают дет.комнаты при приходе омикрона?!

  • DrDimon

    DrDimon
    4 дня назад

    "на работу приходили медики с агитацией, которые двух слов связать не могли."

    Ну... если являетесь поклонницей изящной словесности, могу посоветовать смотреть "ДумаТВ", ну или как оно там называется. Там могут битый час "связывать одно слово с другим" (да так гладко - заслушаешься), умудряясь при этом ничего не сказать по сути. Талантище! А медики другому обучены, предмета "Краснобайство" нет в программе ни медколледжей, ни медвузов. Кто под руку подвернулся - того и послали.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    4 дня назад

    DrDimon, присылали не одного. Речь не о том, а о том, что не могли ответить на простейшие вопросы. Медицинские вопросы!

    Зы: таки ясчик смотрю фоном, только от безысходности, где-нибудь в гостях. Дома комп и смотрю то что хочу и когда захочу.

    Мой круг общения такое не смотрит, ну или как смехопанораму несколько минут, чтобы тупо поржать над цирком

  • Myxira

    Myxira
    4 дня назад

    ЛайКа 12 минут назад6 "не могли ответить на простейшие вопросы. Медицинские вопросы!"

    Ну так отсюда и возникли врачи-антиваксеры, что само по себе немыслимо и за гранью разумного. Я всем рекомендую канал Ирины Якутенко - здесь реально много адекватных и аргументированных ответов на возникающие вопросы, советую послушать: https://www.youtube.com/channel/UCnbGR1mOt2ER3glUovq1C6w

    На канале Александра Плющева много видео со специалистами, рекомендую: https://www.youtube.com/channel/UCTVk323gzizpujtn2T_BL7w

  • Metis

    Metis
    4 дня назад

    http://v.aa.com.tr/2486669

    Дания отменяет все ограничения по коронавирусу

    С 1 февраля в королевстве коронавирус больше не будет считаться социально опасным заболеванием

    СТОКГОЛЬМ

    В Дании с 1 февраля 2022 года будут сняты все ограничения, связанные с COVID-19. Об этом заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен на пресс-конференции в среду.

    По ее словам, с этой даты в королевстве коронавирус больше не будет считаться социально опасным заболеванием.

    Остаются в силе только правила по тестированию и карантину при въезде в Данию. Данные ограничения будут действовать еще четыре недели.

    Данное решение власти страны приняли на основе рекомендаций специальной эпидемиологической комиссии.

  • Myxira

    Myxira
    3 дня назад

    Metis 30 минут назад: "В Дании с 1 февраля 2022 года будут сняты все ограничения, связанные с COVID-19"

    В Дании на 24 января 2022 года полностью вакцинировано: 80,98% населения, получивших третью "бустерную" прививку: 60,26%. Четвертую получили наиболее уязвимые слои населения.

    В маленьких странах (население Дании 5 824 тыс) наиболее заметна эффективность коллективной вакцинации. Сейчас для датчан омикрон действительно, не является "социально опасным заболеванием", с чем их и поздравляем)

  • Metis

    Metis
    3 дня назад

    Для бота Myxira 37 минут назад

    Да, ведь их же не святую водичкой "спутник" принуждает колоть антинародное правительство. Нет.

    И уровень медицины в Дании находится в топе рейтингов, против россии которая совершила прорыв и теперь болтается в рейтингах между Кувейтом и Сирией. Потому как они вкладываются в благополучие ГРАЖДАН и свою СТРАНУ, а у нас деньги тратят на ботов вроде тебя. А потому прикрой свой РАБОЧИЙ ротик, и дай порадоваться хотябы за соседей.

  • Myxira

    Myxira
    3 дня назад

    В любой непонятной ситуации истери: "бот" ))))

  • El Antonio

    El Antonio
    3 дня назад

    Боту Metis. "Потому как они вкладываются в благополучие ГРАЖДАН и свою СТРАНУ..." Потому как сами граждане не страдают х...й наподобие наших, спеша выкладывать любую годную инфу, не обращая внимание на иные факторы. Проще говоря, не думая. Потому что где-то граждане образованнее и более ответственны.

    Metis, ещё раз: "В Дании [и не только]на 24 января 2022 года полностью вакцинировано: 80,98% населения..."

    Любой может ошибаться. Даже я. Сильный человек способен признать ошибки. Слабый - нет. Кто-то способен принимать во внимание противоречивые источники, копаться и делать выводы, кто-то - нет. Это нормально. Но когда доходит с вашей стороны до проплаченных (врёшь и клевещешь как дышишь) и "прикрой свой РАБОЧИЙ ротик", хочется посоветовать проверить голову. Социопатия - такое себе. Хотя идиотом быть ещё сложнее. Это не намёк. Просто действительно не завидую людям, которые так рьяно отстаивают свою картину мира, расходящуюся с реальным положением дел.

    "ведь их же не святую водичкой "спутник" принуждает колоть" - а будь у нас западная вакцина, встал бы в очередь первый? Проблема в том, что дистрибуция невозможна покуда вакцина необходима самим. А со "Спутником" что-то мешает ознакомиться?

  • El Antonio

    El Antonio
    3 дня назад

    Ну и, повторюсь, ещё один момент касательно западных стран. Вас там никто спрашивать не будет. От слова "совсем". Вы, возможно, вынуждены будете поменять место работы, а ваш ребёнок - перейти на домашнее обучение. Без прививок имею в виду.

    О Москве здесь упомянули. Петербург. Кол-во госпитализированных несовершеннолетних выросло в три раза по сравнению с началом месяца. Так что время есть, хотя, возможно, и не так много.

  • кержак

    кержак
    3 дня назад

    ...ДрДимон,про краснобайство это ты здорово загнул!а вот скажи ка ты мне,а врать на публику,лепить отмазки и подделывать задним числом истории болезни это вы спецкурсом в АГМА проходите?

  • кержак

    кержак
    3 дня назад

    ...Муксира...я все понимаю...но фанатизм это полюбас плохо...)))

  • Myxira

    Myxira
    3 дня назад

    кержак 2 часа назад: "...Муксира...я все понимаю...но фанатизм это полюбас плохо...)))"

    Фанатизм - не наш путь. Поэтому - только здравый подход, отслеживание и изучение темы. Только первоисточники, а не сомнительные телевизионные доктора, рассуждающие на далекую от них тему вирусологии и молекулярной биологии, всевозможные Редьки, военно-полевые хирурги в отставке, а уж тем более актеры и пр. "богемный" сор)

  • кержак

    кержак
    3 дня назад

    ...я эту хрень вааще не матрю...

  • Myxira

    Myxira
    3 дня назад

    кержак 21 минута назад: "...я эту хрень вааще не матрю..."

    и правильно)

    Но за обстановкой следить надо (это я про себя) - потому, только первоисточники и перепроверка любой информации)

  • DrDimon

    DrDimon
    3 дня назад

    "вот скажи ка ты мне,а врать на публику,лепить отмазки и подделывать задним числом истории болезни это вы спецкурсом в АГМА проходите?"

    Нет. Этому сами учатся. По жизни.

    Впрочем, врать, глядя в глаза больному учатся еще на практике в институте. Не пробовали? Попробуйте, это очень весело, особенно в случае с неоперабельной онкологией.

  • DrDimon

    DrDimon
    3 дня назад

    "Речь не о том, а о том, что не могли ответить на простейшие вопросы. Медицинские вопросы!"

    Ну а что вы хотели? Или думаете, что общий кризис образования миновал медицину? Общался как-то с (тогда еще) интернами - не поверите, аж страшно стало, хоть обратно в клинику возвращайся. И знаете, что самое паршивое? Нет, не то, что не знают, это полбеды, можно научить. А то, что НЕ ХОТЯТ знать. Но при этом считают себя эдаким "посвященными". В общем, в башке ветер, но гонору на десяток профессоров хватит.

    Вот отсюда-то и берутся разнообразные "врачи против прививок" и многочисленные телешоу из "докторов", не отягощенных лишними знаниями.

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