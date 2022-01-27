В Амурскую область поступила вакцина от коронавируса для подростков

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В детские поликлиники Амурской области поступило 720 комплектов вакцины «Гам-Ковид-Вак-М» от коронавируса. Этот препарат можно будет получить подросткам в возрасте от 12 до 18 лет.

— В каждом конкретном случае решение о вакцинации несовершеннолетнего будет приниматься лечащим врачом при наличии письменного согласия родителей. Записаться на вакцинацию можно, обратившись лично или позвонив в регистратуру детской поликлиники, к которой прикреплен несовершеннолетний, – рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Отметим, что накануне в Хабаровский край поступила аналогичная партия вакцины от коронавируса для подростков.