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27 января 2022, 08:32 13

В Благовещенске прошёл зимний фестиваль ГТО

Желающие получить почётный знак собрались в спорткомплексе «Юность»

В Благовещенске прошёл зимний фестиваль ГТО
Фото: архив Амур.инфо

В Благовещенске прошёл зимний городской этап сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» для трудовых коллективов. Участие в нём приняли около сотни желающих в возрасте от 24 до 59 лет.

— Здесь 11 команд – по 8 человек в каждой, это всего около ста человек – с шестой по девятую возрастные ступени. Преобладают педагогические коллективы, потому что с прошлого года стартовала корпоративная программа по здоровому образу жизни. В рамках этой программы школьные педагоги имеют определенное дополнительное стимулирование за сдачу нормативов ГТО. Сегодня несколько новых команд: Амурский судостроительный завод, Центр эстетического воспитания, Торгово-промышленная палата, а также можно отметить соседей из 7 школы Циолковского, – рассказала Ольга Смолич, специалист городского центра тестирования.

Как это происходит

В рамках фестиваля ГТО каждый участник в зависимости от возраста сдаёт от трех до четырех нормативов. Это те упражнения, которые можно выполнить в спортивном зале в зимнее время. Но для того чтобы получить знак, только этих четырех выполненных нормативов недостаточно. В зависимости от возраста нужно выполнить от семи до восьми упражнений. В тёплое время года участникам предстоит ещё сдать легкую атлетику: это короткая и длинная дистанция, а в шестой возрастной ступени есть ещё челночный бег. Также имеются такие нормативы, как стрельба или плавание. Только после сдачи всего этого участникам будет присваиваться знак ГТО. Сейчас в электронной системе Благовещенска зарегистрировано 17 тысяч человек, из них полностью сдали весь комплекс около семи тысяч.

— Сегодня по итогам фестиваля они могут получить грамоту как лучший участник в своей возрастной категории, и также сегодня разыгрываются первые три места в командном зачёте, но пока без знаков, – отметила Ольга Смолич.

Все результаты заносятся в единую электронную базу. Позднее результаты накапливаются, и система сама определит тот знак, который получит человек. Позднее программа формирует данные для приказа, который впоследствии издаётся региональным минспортом.

Кто это проводит

В задачи городского центра тестирования ГТО входит пропаганда здорового образа жизни. Также его задачей является привлечение населения к сдаче нормативов, приглашение людей, приём документов, организация мероприятия, судейство и техническая работа. Эти же специалисты позднее выгружают полученные результаты в электронную базу.

Что нужно для сдачи нормативов

Как и везде, для регистрации нужна копия паспорта, страховка жизни от несчастного случая, заявка, также обязателен медицинский допуск и необходимо пройти регистрацию на сайте. Дети заполняют заявку вместе с родителями.

Обычно знак ГТО получают в течение года. Но в целом можно уложиться в квартал – золотые знаки центр тестирования получает каждые три месяца.

Для того чтобы принять участие в сдаче нормативов, нужно просто следить за графиком мероприятий.

— За месяц мы всегда пишем положение и размещаем на сайте администрации Благовещенска. Трудовым коллективам мы рассылаем по электронной почте и через профсоюзы. Всё также дублируется на сайте минспорта, – пояснила Ольга Смолич.

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#отдых #праздники #спорт

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    4 дня назад

    коронавирус вас приветствует

  • Тайга да бурьян

    Тайга да бурьян
    4 дня назад

    Гордость страны - трудовые коллективы.Работники городского центра ГТО не пьют, не курят, пропагпндируют)

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    4 дня назад

    А наш трудовой коллектив либо не известили, либо у нас не приветствуется ЗОЖ. ;)

    Посмотрел нормативы - легко сдам на золотой знак. )

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    4 дня назад

    В 2020 году в маршрутке в Мурино мужчина решил продемонстрировать гражданскую позицию и ответственность, и стал избивать другого мужчину, который отказался надеть маску, после чего получил ножом от безмасочника и умер. Его борьба была яркой, но недолгой...

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    4 дня назад

    амур-инфо новости сама перелистывает. Количество просмотров что-ль повышается в численном выражении.

  • Undertaker

    Undertaker
    4 дня назад

    Что производят данные коллективы на благо каждого простого гражданина?

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    4 дня назад

    "Готов к труду и обороне", называется комплекс. На фото - достаточно много женщин и девушек. К труду - более-менее, понятно. А к обороне? "Снайперши - белые колготки"?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    4 дня назад

    Sergey Nifashev, вы стороны не путаете? Или вы знаете, что на фото враги России?

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    3 дня назад

    ...Ну, пусть будут снайперши - ЧЁРНЫЕ колготки. Такой вариант Вас устраивает?

  • Undertaker

    Undertaker
    3 дня назад

    Лучше плешивые скрепы с голым задом?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 дня назад

    Sergey Nifashev, фууух.... а то я уж было подумала, что у нас тут диверсантки))

  • DrDimon

    DrDimon
    3 дня назад

    "Снайперши - белые колготки"?

    Нифашев, ну вы же в прошлом военный человек, если я ничего не путаю. Домохозяйке еще простительно повторять эту чушь.

    Кстати, девчонки в большинстве своем стреляют лучше парней. Отчасти потому, что более усидчивы, слушают, что им говорят и делают правильно, а не строят из себя Рэмбо.

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    3 дня назад

    ...Ну, как вы все не поймёте: зачем женщине быть "готовой к обороне"? Какой у женщин, в основной массе, боевой ресурс? ...Ну, условность конечно: нормы ГТО. Наследие советских времён. Назовите эти нормы менее "воинственно" - и все вопросы про "снайперш" отпадут! Скажем, "На пути к здоровью и физическому совершенству" - как вариант.

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