В Благовещенске прошёл зимний фестиваль ГТО

В Благовещенске прошёл зимний городской этап сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» для трудовых коллективов. Участие в нём приняли около сотни желающих в возрасте от 24 до 59 лет.

— Здесь 11 команд – по 8 человек в каждой, это всего около ста человек – с шестой по девятую возрастные ступени. Преобладают педагогические коллективы, потому что с прошлого года стартовала корпоративная программа по здоровому образу жизни. В рамках этой программы школьные педагоги имеют определенное дополнительное стимулирование за сдачу нормативов ГТО. Сегодня несколько новых команд: Амурский судостроительный завод, Центр эстетического воспитания, Торгово-промышленная палата, а также можно отметить соседей из 7 школы Циолковского, – рассказала Ольга Смолич, специалист городского центра тестирования.

Как это происходит

В рамках фестиваля ГТО каждый участник в зависимости от возраста сдаёт от трех до четырех нормативов. Это те упражнения, которые можно выполнить в спортивном зале в зимнее время. Но для того чтобы получить знак, только этих четырех выполненных нормативов недостаточно. В зависимости от возраста нужно выполнить от семи до восьми упражнений. В тёплое время года участникам предстоит ещё сдать легкую атлетику: это короткая и длинная дистанция, а в шестой возрастной ступени есть ещё челночный бег. Также имеются такие нормативы, как стрельба или плавание. Только после сдачи всего этого участникам будет присваиваться знак ГТО. Сейчас в электронной системе Благовещенска зарегистрировано 17 тысяч человек, из них полностью сдали весь комплекс около семи тысяч.

— Сегодня по итогам фестиваля они могут получить грамоту как лучший участник в своей возрастной категории, и также сегодня разыгрываются первые три места в командном зачёте, но пока без знаков, – отметила Ольга Смолич.

Все результаты заносятся в единую электронную базу. Позднее результаты накапливаются, и система сама определит тот знак, который получит человек. Позднее программа формирует данные для приказа, который впоследствии издаётся региональным минспортом.

Кто это проводит

В задачи городского центра тестирования ГТО входит пропаганда здорового образа жизни. Также его задачей является привлечение населения к сдаче нормативов, приглашение людей, приём документов, организация мероприятия, судейство и техническая работа. Эти же специалисты позднее выгружают полученные результаты в электронную базу.

Что нужно для сдачи нормативов

Как и везде, для регистрации нужна копия паспорта, страховка жизни от несчастного случая, заявка, также обязателен медицинский допуск и необходимо пройти регистрацию на сайте. Дети заполняют заявку вместе с родителями.

Обычно знак ГТО получают в течение года. Но в целом можно уложиться в квартал – золотые знаки центр тестирования получает каждые три месяца.

Для того чтобы принять участие в сдаче нормативов, нужно просто следить за графиком мероприятий.

— За месяц мы всегда пишем положение и размещаем на сайте администрации Благовещенска. Трудовым коллективам мы рассылаем по электронной почте и через профсоюзы. Всё также дублируется на сайте минспорта, – пояснила Ольга Смолич.