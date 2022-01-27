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27 января 2022, 09:12 111

Амурчанка устроила скандал из-за требования надеть маску

При этом от предложенной маски отказалась и не захотела купить другую в соседнем магазине

Амурчанка устроила скандал из-за требования надеть маску
Фото: pixabay.com

В редакцию Амур.инфо обратился один из предпринимателей Благовещенска и рассказал о конфликтной ситуации, которая произошла совсем недавно: посетительница на просьбу администратора отказалась надевать маску, а когда ей дали новую – отказалась её брать.

— Прошу заметить сразу, что конфликтным людям мы раздаем маски абсолютно бесплатно. В некоторых случаях мы просим пожертвовать 20 рублей для животных в специальный ящик, который установлен в нашем подразделении. Когда человек отказывается, просим пройти его в соседний магазин и приобрести средство индивидуальной защиты, которое там стоит четыре рубля, – рассказал житель Благовещенска, попросивший остаться анонимным.

На кадрах записи с камеры видеонаблюдения, предоставленной в редакцию, видно, что оператор вежливо просит надеть маску, так как ведется видеозапись происходящего в зале, и компания не хочет потом платить штраф. На что посетительница заявляет, что наденет капюшон и на камерах не будет видно, что она без маски. Оператор ещё раз попросила женщину надеть маску, отметив, что наличие капюшона не играет роли, на что посетительница заявила, что маски у неё нет. Ей предложили новую маску из пачки, но и от неё девушка отказалась, заявив, что не будет брать маску, которую кто-то трогал.

«Мало ли чем вы болеете», – аргументировала она свой отказ.

Тогда посетительнице предложили пройти в ближайший продуктовый магазин и купить новую маску самостоятельно. На это женщина заявила, что не обязана ничего покупать, у неё нет лишних денег, при этом обязанность предпринимателя – обеспечить её маской.

После этого жительница Благовещенска начала звонить на горячую линию Роспотребнадзора, описав ситуацию следующим образом:

— Мне не отдают мою посылку и не хотят обслужить без маски, а маску мне дают, которую потрогали руками! – заявила женщина при звонке в Роспотребнадзор.

Оператор не согласился с этим, сказав, что маску давали и брали её не за ткань (как это утверждает женщина), а за резинку, что к тому же видно на кадрах записи видеонаблюдения.

— Если их штрафует полиция, которая камеры просматривает, давайте я надену шарфик и мне выдадут мою посылку. Меня видно со спины, где вообще логика? – вопрошает женщина оператора Роспотребнадзора.

Оператор на горячей линии попросил женщину всё-таки надеть маску, а также взял её контакты, чтобы позже связаться.

— Вы знаете, что такое «преступный приказ»? Вы осведомлены, что если вы выполняете преступный приказ, которым является то, что вы считаете законом, то, что написано там в вашей папочке, и за исполнение преступного приказа предусмотрена смертная казнь. Я вам это говорю, – заявила посетительница оператору по окончании разговора с оператором.

После этого возмущенная амурчанка скинула все то, что находилось на стойке, и покинула помещение.

Чтобы понять, должен ли посетитель сам приобретать для себя маски или же это обязанность предпринимателей, корреспондент Амур.инфо обратился в управление Роспотребнадзора по Амурской области. Там пояснили, что предприниматель не обязан предоставлять посетителям защитные средства. При этом в регионе действует распоряжение губернатора Амурской области № 10-р от 27 января 2020 года, пункт 7.4 которого гласит:

«Всем лицам, проживающим и (или) временно находящимся на территории Амурской области обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в объектах розничной торговли, предоставления услуг, местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах».

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#COVID 19 #происшествия

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Комментарии
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  • ЛайКа

    ЛайКа
    4 дня назад

    "и за исполнение преступного приказа предусмотрена смертная казнь. Я вам это говорю" и меня сложило)))

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    4 дня назад

    У женщины плохо с разумом просто.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    4 дня назад

    У дамочки явно прослеживается ковид головного мозга! )))

  • капрал

    капрал
    4 дня назад

    И ниже новость про зимний гто - ни одного человека в маске)))

  • kidman

    kidman
    4 дня назад

    "После этого возмущенная амурчанка скинула все то, что находилось на стойке, и покинула помещение"

    Подайте на неё в суд! Если она просто дура - пусть возмещает моральный и материальный ущерб. Если выяснится, что у неё с головой не в порядке - пусть её месяц-другой полечат принудительно. Будет потом всем мило улыбаться (пока действие лекарств не закончится)

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    4 дня назад

    Когда уже начнут отстреливать собак

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    4 дня назад

    От неё мужик накануне ушёл с вещами и паспортом, а вы ругаетесь.

  • Евгений/Л

    Евгений/Л
    4 дня назад

    похоже ковид головного мозга у основной массы но не у этой женщины. Ответьте на вопросы так сами для себя, ковидом можно заразиться только производя оплату? ведь зачастую и я тоже одеваю маску только на кассе как и основная масса, вы меняете маску каждые два часа? почему купить алкоголь и сигареты без куаркода я могу, а заниматься спортом в зале или сходить в бассейн нет. Это всё вы и вправду считаете что про здоровье?

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    4 дня назад

    В 2020 году в маршрутке в Мурино мужчина решил продемонстрировать гражданскую позицию и ответственность, и стал избивать другого мужчину, который отказался надеть маску, после чего получил ножом от безмасочника и умер. Его борьба была яркой, но недолгой...

  • Авантыч

    Авантыч
    4 дня назад

    Евгений/Л

    "ведь зачастую и я тоже одеваю маску только на кассе как и основная масса"

    Что за бред, какая основная масса? Зачем придумывать?

  • Евгений/Л

    Евгений/Л
    4 дня назад

    "Авантыч" ух ты, да вы ещё и слепой, но на вопросы то не ответили.

  • Евгений/Л

    Евгений/Л
    4 дня назад

    если вы считаете что когда у вас маска на подбородке или закрывает рот и вы уже защищены, да и в принципе она не от вирусов, просто по телевизору видимо говорят иное, посмотрите новость про гто и хоть одного видите в маске?

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    4 дня назад

    Посмотрите новость с космодрома. Хоть один в маске?

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    4 дня назад

    "Авантыч 22 минуты назад

    Евгений/Л

    "ведь зачастую и я тоже одеваю маску только на кассе как и основная масса"

    Что за бред, какая основная масса? Зачем придумывать?"

    Он, вероятно, и есть основная масса! )))

  • Евгений/Л

    Евгений/Л
    4 дня назад

    Офисный планктон ваш ник говорит об основной массе, на вопросы ответьте, ну а то что вы и вам подобные лижите одно место власти и скорее всего там работаете очевидно. актуально и правильно ответить на вопросы вот это и был бы ваш аргумент. видимо мы с вами ходим в разные магазины.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    4 дня назад

    Офис ходит и заражает весь народ своими бацилами

  • veertex

    veertex
    4 дня назад

    Обыкновенный медвежонок 1 час назад

    В 2020 году в маршрутке в Мурино мужчина решил продемонстрировать гражданскую позицию и ответственность, и стал избивать другого мужчину, который отказался надеть маску, после чего получил ножом от безмасочника и умер. Его борьба была яркой, но недолгой...

    Зато у второго на зоне будет долгой и осмысленной...

  • DrDimon

    DrDimon
    4 дня назад

    "похоже ковид головного мозга у основной массы но не у этой женщины. Ответьте на вопросы так сами для себя, ковидом можно заразиться только производя оплату? ведь зачастую и я тоже одеваю маску только на кассе как и основная масса, вы меняете маску каждые два часа? почему купить алкоголь и сигареты без куаркода я могу, а заниматься спортом в зале или сходить в бассейн нет. Это всё вы и вправду считаете что про здоровье?"

    О! Очередной думающий человек (tm) обозначился. :)

    Спешу вас расстроить: ваша задача выполнять то, что предписано, а свои умозаключения будете обсуждать на кухне с женой, если таковая имеется (почему-то у большинства думающих людей (tm) с этим проблемы). Короче, "вас не спрашивали". :)))

  • DrDimon

    DrDimon
    4 дня назад

    "В 2020 году в маршрутке в Мурино мужчина решил продемонстрировать гражданскую позицию и ответственность, и стал избивать другого мужчину, который отказался надеть маску, после чего получил ножом от безмасочника и умер."

    Ну и? О чем был ваш пламенный спич?

    Открою секрет: нож можно словить даже просто так. Кому-то ваши ботинки не понравятся.

  • Алиса65

    Алиса65
    4 дня назад

    DrDimon "Спешу вас расстроить: ваша задача выполнять то, что предписано"

    Вот это и называется стадо... Медицинская маска не защищает от вирусов. Более того,носить маски для защиты от инфекции (включая уже ставший знаменитым коронавирус 2019-nCoV) тем, кто здоров не стоит. Так для чего, а, вернее, для кого их продают? Во-первых, для тех, кто уже болен, а здоровому человеку от неё лишь дискомфорт. Это мнение вирусологов, а не тех, кто"предписывает выполнять"

  • Алиса65

    Алиса65
    4 дня назад

    Я бы, конечно, в данном случае всё же прикрылась этой злосчастной маской, свои нервы дороже, так как стадо всё равно не поддержит(((

  • Tуман

    Tуман
    4 дня назад

    "При этом в регионе действует распоряжение губернатора Амурской области № 10-р от 27 января 2021 года"

    Такого распоряжения не существует. Амуринфо распространяет ложную информацию

  • Undertaker

    Undertaker
    4 дня назад

    А поддерживающие предписунов подельники

  • us.2001

    us.2001
    4 дня назад

    о еще одна "звезда " пи....да ( типа Волочковой ) не хочу ,не буду ))

  • ЛайКа

    ЛайКа
    4 дня назад

    Ошибочка)) Волочкова как раз "хочу и буду"))

  • OT

    OT
    4 дня назад

    Нихрена не понятно что означает "предариниматель не обязан предоставлять маску и в то-же время приказ обеспечить масками"? Конечно предприниматель не обязан предоставлять маску, но тогда кто обязан обеспечить маск

  • veertex

    veertex
    4 дня назад

    Undertaker 42 минуты назад

    А поддерживающие предписунов подельники

    Не тарахти злобное животное. Из обиженных пущенных по кругу

  • Кириллыч

    Кириллыч
    4 дня назад

    Синдром сексуально неудовлетворенной дамочки!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    4 дня назад

    Кириллыч)) Тоже сложилось впечатление, что ей некому иметь мозг. От воздержания сорвалась и снасильничала первый попавшийся. Но не удовлетворилась и для группы доип... дозвонилась до Роспотреба)))

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    4 дня назад

    veertex, он через пять лет с зоны выйдет отдохнувший и здоровый,а любитель масок так и останется в земле лежать.

  • DrDimon

    DrDimon
    4 дня назад

    "Вот это и называется стадо..."

    Ну, вы-то ведь не стадо, а думающий человек (tm).

    Я правильно понял?

  • Алёна В.

    Алёна В.
    4 дня назад

    Зачем устраивать скандал перед оператором? Ему дали приказ без маски не обслуживать, всё. Что броню-то включать? Я не понимаю таких "принципиальных".... Себе же геморрой устроила и другим настроение испортила...

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    4 дня назад

    "За исполнение преступного приказа предусмотрена смертная казнь. Я вам это говорю, – заявила посетительница по окончании разговора с оператором."

    И тут же привела приговор в исполнение.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    4 дня назад

    Dr.Dimon,о том как именно ношение маски может навредить здоровью, а порой и вовсе его лишиться вместе с организмом.

  • Myxira

    Myxira
    3 дня назад

    Ну, контакты девицы у оператора есть. Маску она "покупать не обязана", а штраф оплатить и ответить за хулиганские действия теперь придется)))

  • us.2001

    us.2001
    3 дня назад

    дамы и господа ,масочный режим в Российской Федерации еще не отменен , любое судно ( воздушное или морское под флагом Российской Федерации является субьектом России ) так что и на самолет масочный режим распространяется )))

    Господа учите законы РФ , и не будет гемороя )))

  • us.2001

    us.2001
    3 дня назад

    стюарт был на работе , в отличии от "звезды" он выполнял свои обязаности в отличии от этой "звезды" которая типа заплатила деньги и что хочу то и ворочу ( плевать на все и всех )

  • us.2001

    us.2001
    3 дня назад

    пи...да ,пиара )))

  • Алиса65

    Алиса65
    3 дня назад

    DrDimon,Ну, вы-то ведь не стадо, а думающий человек (tm).

    Очень на это надеюсь, только при каких здесь делах торговая марка?

  • El Antonio

    El Antonio
    3 дня назад

    "о том как именно ношение маски может навредить здоровью, а порой и вовсе его лишиться вместе с организмом..." Как? Вы пещерные люди или прикалываетесь? Особенно смешно, когда "перезаражать самого себя". Это п-ц. Что с опытом Японии? А медики, волонтёры, сотрудники благотворительных уже похерили здоровье? В какой степени? По опыту скажу, что всё наоборот: ни одной смерти в организации, ни одной тяжёлой госпитализации.

    "Медицинская маска не защищает от вирусов. Более того,носить маски для защиты от инфекции (включая уже ставший знаменитым коронавирус 2019-nCoV) тем, кто здоров не стоит." Алиса, прувы, пожалуйста. Вирусологи, которые потом делятся контактами частной клиники? )

    Вот это и называется безответственность. Нежелание открыть глаза, сравнить. А Вы уверены, что здоровы? В том-то и дело, что уверенности нет и быть не может. Удивительно, как это можно обсуждать второй год подряд. Стадо, Алиса, - это не думающие, не слышащие, не отвечающие за свои поступки. Рядом может оказаться кто-то более подверженный риску.

    Вероятность передачи:

    Носитель без маски - здоровый в маске 70%

    Носитель в маске - здоровый без маски 5%

    Оба в масках - 1.5%

    И что толку, что человек со слабым иммунитетом предостерёг себя, но на его пути попалась Алиса? Ради справедливости стоит отметить, что "трудно ученым измерить любые параметры распространения коронавируса и доказать эффективность мер по борьбе с эпидемией". Но это не отрицает "бережённого Бог бережёт". Есть опыт. Мировой, соц. организаций.

    Продолжаю "восхищаться" узколобостью некоторых. Стремлением отстаивать "плоскую Землю", не видя ничего вокруг. Мне обидно тратить ресурсы, переходя из обсервации в обсервацию. Когда можно было их тратить более рационально. Но... Страна дол-в, увы. Притом ещё и кичитесь этим.

    Ещё раз слова учёного: "Данные ВЦИОМ говорят о том, что мы наконец пришли к тому, к чему стремились все эти 15 лет, — воспитали страну идиотов. Если Россия и дальше будет двигаться этим же курсом, то ещё лет через десять не останется и тех, кто сегодня хотя бы изредка берёт в руки книгу. И мы получим страну, которой будет легче править, у которой будет легче высасывать природные богатства. Но будущего у этой страны нет!"

    Фельдман также недавно заметил, что не Путин приспускает маски до подбородка у москвичей.

  • Арсений К.

    Арсений К.
    3 дня назад

    Достал, одел, вышел, снял. Зарядка

  • Алиса65

    Алиса65
    3 дня назад

    На пути попалась Алиса)))

    Вы,El Antonio , такую чушь несёте в ваших длиннющих опусах, уж простите. Очень бы хотелось, чтобы на моём пути не попадались Анонио... А я уж как-нибудь обойдусь без ваших, ну очень навязчивых, нравоучений...

  • El Antonio

    El Antonio
    3 дня назад

    Алиса65, юношеский бунт должен был бы остаться где-то далеко... Если это не он, то легкомыслие. Если не оно, то глупость, в которой упорствуете. Ваши смайлики говорят, возможно, о более глубоких нарушениях мыслительных процессов.

    Опровергните, если чушь. Хотя, понимаю. Трудно. Трудно признать тот факт, что отказываются от ограничений там, где более 80% вакцинированных.

    Видимо, пока сами на какой-нибудь площадке не побываете (красная зона, обсервация), не поймёте. Уютно жить, да, в вымышленном мире. Но, повторюсь, за происходящее вы несёте ответственность. За тех, детей, которых в позапрошлом году едва успевали сопровождать при госпитализациях. А в этом светит опять. Если Вы сейчас опять придёте со смайликом, то, простите, Вы - моральный урод. С клиническим диагнозом или нет, не мне судить. Настоящий моральный урод, не ценящий и не уважающий. Ни жизнь других, ни затраченных этими другими сил для поддержания жизни третьих. С чушью приходите вы.

  • El Antonio

    El Antonio
    3 дня назад

    Руки из-за вас опускаются, вот что. больные члены больного общества.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 дня назад

    Из личных наблюдений.

    Маски почти не носит население, или изображает ношение.

    При это ничего страшного не происходит.

    Просто большинство не желает связываться с теми кто лоббирует иннтересы кучки торгашей от медицины.

    При таком положении дел думаю логичнее было бы защищаться масками от всех остальных тем кто верует.

    Принцип-веруешь-носи маску и предохраняйся от неверующих.

    Ситуация думаю не изменится ни в какую сторону.

  • El Antonio

    El Antonio
    3 дня назад

    "При это ничего страшного не происходит. Да ну? Да неужели? Тут опять приходим к логике и предрассудкам. "Из личных наблюдений." - на диване? Задолбался писать, насколько такое поведение усложняет жизнь многим и многим. Лично познакомимся? Покажу.

    "Принцип-веруешь-носи маску и предохраняйся от неверующих." - ответ выше.

    "Просто большинство не желает связываться..." - не покупайте вообще ничего! Ни аспирин, ни апельсины, ни презервативы, ни станки для бритья, которые видите в рекламе. Логика где?!! )))

  • El Antonio

    El Antonio
    3 дня назад

    ё, ЗОЖ не ведите. Его много кто пропагандирует. И Вы не поверите, к какому выводу я пришёл, проведя ряд скрупулёзных исследований! Вас это впечатлит. Или приведёт в ужас. Фитнесс-центры и спортклубы... Только никому... Зарабатывают на этом деньги... А репетитору вашего ребёнка вы платите? Сладким чаем и бутером с колбасой? )))

    А если серьёзно, то рекомендую больше читать о психологии (в т. ч. принятия решений), логических ошибках, ментальных искажениях. Благо, такие книги сейчас выпускаются. Начните с Канемана, например. перестанете удивлять своими умозрительными умозаключениями.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 дня назад

    Тра-та-та не нужно.

    Паникеров в трудные времена стреляют и это оправдано.

    Лживая статистика это одно, а личные наблюдения это другое.

    Работаю в большом коллективе. Люди разные и по уровню достатка и по условиям и месту проживания.

    Ничего подобного с пропагандой и статистикой не наблюдаю. Ни смертности , ни всплесков заболеваний, ни тяжелого течения. Привитые от непривитых ничем не отличаются. Что носили маски поголовно, что сегодня как и везде расслабились, ничего не изменилось.

    А вот подозрения, что под ковид иной раз подгоняют простуду сезонную подозрения появились. К тому же из кнтактеров с ковидными на работе и в бвту почти никто так и не заболел.

    Я кому верить должен?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 дня назад

    Кстаити, пропагандоны, не забудте меня покусать для надежности,что бы я наверняка заболел и умер.

  • El Antonio

    El Antonio
    3 дня назад

    Что Вы понимаете под "тра-та-та"? Если я наблюдаю, то кому верить должен? В вашем коллективе есть люди с хроническими и ТМНР? Со вторым я, конечно, загнул... В том-то и дело. Если Вы и ещё кто-то дальше своего носа не видите, то не я в этом виноват. О своих наблюдениях и своём участии повторять не стану, не попугай.

    Статистика лжива, но весьма в обратную сторону. К сожалению.

    Собственно, Вы сейчас собственным языком это и подтвердили. "Мне пох на окружающих, пох на людей, которые загнутся с рисками выше моего. Буду дальше разносить. Мне плевать на то, что это может привести к очередным мутациям с ещё более серьёзными последствиями."

    "Подозрения появились..." Есть адекватные рецензируемые статьи, чтобы их развеять...

    Я же очередной раз добавлю. Из-за вас, инфантильных неучей, зачастую одни только девушки вынуждены выходить в обсервацию, а мы в целом - приостанавливать текущую деятельность. Просто чтобы не хоронить подопечных.

    Ну и комментарии a la "Моя мама умерла... Расскажите..." прозревших - вам в помощь.

    О причине мне известно. В России жизнь не ценится. Не ценит её власть. И открыто об этом заявляет. Но это полбеды. Открыто заявляете Вы: "Мне плевать на окружающих." Рядом с вами есть слабые. Вашего поведения хватает для +1 смерти сегодня, +1 смерти завтра.

    Ну и последнее. Трупы - есть трупы. САМИ считаете доп. смертность и убеждаетесь. Считать умеете?

  • El Antonio

    El Antonio
    3 дня назад

    И ещё раз. Почитайте, пожалуйста, про ментальные искажения. Особенно посвящённые т. н. собственному опыту. Может прозреете.

    Не знаю, с чего, допустим, конкретно Вы, решили, что усилия, о которых писал выше и о которых Вы не имеете представления (потому что "тра-та-та с дивана видней, тра-та-та у меня, тра-та-та в моей..."), можно вот так взять и свести на нет. Действительно, не надо тра-та-та... Это лицемерно. Хотя спасибо, что не доходите до смайликов как некоторые уроды.

  • El Antonio

    El Antonio
    3 дня назад

    Если Вы, ё, не цените собственную жизнь, то научитесь ценить чужую. Москва уже захлёбывается, Питер - впереди планеты всей.

    В 2020-ом можно было бы познакомиться с возможными последствиями перенесённого заболевания. Мужское бесплодие, снижение когнитивных функций (к слову, на здешних, по-моему, сказывается), депрессия, риск приобрести хронические. Вирус воздействует на нервные окончания, систему кровообращения. Дети есть? Если ребёнок заболеет и после ему будет нужна длительная реабилитация, только это обстоятельство изменит Ваше мнение? Тогда, да, жаль. Ибо у русских нет склонности к планированию, аналитике. Жареный петух - и вперёд. К сожалению. С законом больших чисел знакомы? Ваша компания - ничто. Как и личный опыт.

  • El Antonio

    El Antonio
    3 дня назад

    А вы знакомы с таким определением, как "детский дом семейного типа"? Это заведение, в котором ребёнка навещают родственники. С обсервацией это невозможно. Обсервация может затянуться надолго. О том, как передаются инфекционные заболевания, Вы уже написали ("Что носили маски поголовно, что сегодня как и везде расслабились, ничего не изменилось."). Теперь остаётся включить голову и свести концы с концами. Это довольно просто. Если, конечно, у Вас когнитивные функции не снижены... )

  • El Antonio

    El Antonio
    3 дня назад

    "Люди разные и по уровню достатка и по условиям и месту проживания." С уровнем интеллекта остаётся определиться...

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 дня назад

    Ну и?

    А как быть с мной наблюдаемой статистикой в коллективе в несколько сотен человек?

    В той статистике трупов нет и тяжелых нет. Никаких всплесков нет.

    Почему я верить именно в ваши ужасы должен?

    Я никого не агитирую.

    Для большей убедительности публикуйте не только число умерших но и возраст и сопутствующие заболевания. и лежал ли человек в стационаре.

    Так публиковали изначально и там очень многое понятно было.

    Я не отрицаю данное заболевание, я против закашмаривания темы для принудиловки.

    Кстати, в августе был с семъей в Турции, жил в одном отеле с иностранцами. Маски носил только персонал.

    Никаких болезней ни там ни по приезду.

    Как с этой статистикой быть?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 дня назад

    Кстати, не стоит так возбуждаться на выраженное мной личное мнение.

    Я из группы риска по вашей классификации и по поводу принятий решений и выводов сам для вас книжку написать могу.

    Жизнь заставила и научила трезво оценивать обстановку и трезво принимать решения.

    Пропаганде любых мастей не восприимчив.

    Никого не агитирую, болезнь не отрицаю, но закашмаривание и принудиловку с невнятными объяснениями не приемлю.

  • Undertaker

    Undertaker
    3 дня назад

    Тем более не стоит обращать внимание на этих пропагандонов

  • кержак

    кержак
    3 дня назад

    ...ковид существует.и это очень опасная зараза. и мрут от нее много народа. у любога человека есть чувство самосохранения. кто то ставит вакцину,кто то соблюдает гигиенические и эпидемиологические ограничения...я сторонник второго. ...ну не верю я врачам в данном случае! знаю насколько продажны они бывают... знаю как через них продвигаются фармкомпаниями различные "модные" препараты. а врачам во власти вааще веры нет! ну как можно верить той же Леоньтьевой после проверки роддома на предмет требований роженицам приносить с собой "канцелярию" для роддома? ...сотни мам это подтверждают,а минздрав лепит обратное...тьфу на них.

  • кержак

    кержак
    3 дня назад

    ... а Антошка все по прежнему истерит...)))

  • кержак

    кержак
    3 дня назад

    ...Антоша...просвяти мя - ты женщина? я хоть тогда пойму причину твоих истерик...)))

  • Бомба

    Бомба
    3 дня назад

    Недоипит!

  • Undertaker

    Undertaker
    3 дня назад

    Леонтьева свистит с минздравом против сотни мам? Это прорыв амурского здравоохранения, куда деньги свистнули?

  • кержак

    кержак
    3 дня назад

    ...позавчера в инсте эта тема обсуждалась...

  • НЮ

    НЮ
    3 дня назад

    Во накурено тут у вас...

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    3 дня назад

    "кержак

    ... а Антошка все по прежнему истерит...)))"

    Зря ты так. В этой новости я его полностью поддерживаю! И очень поражаюсь легкомысленности тех, кто отказывается предохраняться от инфекции, хотя бы, в общественных местах!

  • кержак

    кержак
    3 дня назад

    ...однако я поддержал его в этом. но нафлудил то он здесь значительно больше.

  • chilly

    chilly
    3 дня назад

    Поддерживаю El Antonio. Всем здоровья и благоразумия.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    3 дня назад

    Антошка,Антошка, иди копать картошку.

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    3 дня назад

    Уровень аргументации El Antonio и его оппонентов, как будто взрослый объясняет детсадовцам, почему срать в колготки это плохо.

  • El Antonio

    El Antonio
    2 дня назад

    кержак, где истерика.

    Обыкновенный - ещё один урод моральный.

    ё, повторюсь, о себе писал. Знаю тех, кто за месяц потерял обоих родителей. У вас, к слову, очередь на КТ прошлой зимой на улице была. Давайте обменяемся контактами. Почтой. В январе у нас скончались двое детей. Сердечная недостаточность, но это группа риска. Если в этом году дойдёт до госпитализаций в красной зоне, отправлю лично Вам приглашение на сопровождение. Ещё раз про петуха. Некоторым, к сожалению, нужно убеждаться на опыте. Зайдите в ту же красную в качестве волонтёра. А с каждой новой детской смертью буду присылать Вам фотографию ребёнка. Годится?

    У меня коллектив в 2500 тысячи, а не сотни. Тяжёлых госпитализаций нет. От работников соц. учреждения слышал про "обычную пневмонию" (тут как бы тоже странно, ибо "обычная" пневмония - такое себе). Они теряли сотрудников. Мы - нет.

    Один из БФ, кстати, выпустил недавно хорошую книгу.

    https://shop.takiedela.ru/bolnica-zdorovogo-cheloveka-kak-lyudi-izmenili-medicinu-vo-vremya-pandemii/

    Почитайте.

  • El Antonio

    El Antonio
    2 дня назад

    ё, сейчас приостановлены плановые госпитализации детей. Да, это сироты. Никому не нужные. Вам нах не нужные. Но если до Вашего ребёнка дойдёт, чё скажете? И ведёте себя также, собственно, как власть: мне на всех срать.

  • El Antonio

    El Antonio
    2 дня назад

    "Почему я верить именно в ваши ужасы должен?" Никого не кошмарю, не истерю. Говорю как есть. Вы внимательно читаете. Лезем на Росстат, считаем среднюю ОБЩУЮ смертность за пять лет до 20-го и сравниваем со смертностью за 20-й. За 21-й чутка позже данные подъедут.

    В конце концов, отчего-то Вы не в состоянии обратить внимание на мировую статистику. Ваши примеры с иностранцами... Я работаю с немцами. Ни разу не видел маску на подбородке. Какова ситуация в Германии? Вот-вот...

  • El Antonio

    El Antonio
    2 дня назад

    *У меня коллектив в 2500 чел.

  • Myxira

    Myxira
    2 дня назад

    кержак 7 часов назад: "...однако я поддержал его в этом. но нафлудил то он здесь значительно больше"

    За поддержку - уважение.

    Мужчина или женщина пишет - какая разница? Тут основное - человек имеет непосредственное отношение к работе с Красной зоной и когда читает здесь от людей .далеких. от всего этого не просто отрицание, а еще и смешочки-прибауточки плюс оскорбления... тут и завыть захочется.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 дня назад

    Антоша, за урода в адрес пожилого заслуженного человека тебе маску к морде приклеить навечно нужно.

    Если веруешь то защищайся всеми доступными способами, можешь целиком в презик влезть и там жить.

    Почему все остальные должны тебч пришибленного пропагандой защищать?

    Думаю вашей защиты которую вы для себя применяете вполне достаточно для вашей личной безопасности. Нам то зачем в вашу игру играть?

    Что бы тебя от кормушки не отлучили?

    Что бы твои хозяева карманы набили?

    Дышите через масочку ровно и не трындите бред на всех угдах.

    Если бы все ваши страшилки помогали, без вашей агитации народ бы соблюдал меры.

    А ваш святой кюар код мне как то не помогаеткак и исус. оттого верю только своим глазам и себе.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 дня назад

    Антоша, от тебя сильно воняет чиновником от медицины какой то мелкой администрации.

    очень мерзкий запах.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 дня назад

    Кстати. Для защиты вы считаете, что маска должна быть у вас и у меня?

    Итого две маски защиты.

    Так?

    А что изменится если вы наденете две маски , а я ни одной?

    Думаю ничего.

    Так вот вам и флаг в руки.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 дня назад

    А за оптимизацию здравоохранения и за залеченные в ковидных госпиталях души вам еще ответить придется.

    Надеюсь, что даже скоро.

  • El Antonio

    El Antonio
    2 дня назад

    "в адрес" - ваши смешки ой как неуместны. Это выдаёт либо отсутствие эмоционального интеллекта, либо чё похуже... И терпеть становится сложным.

    "остаточно для вашей личной безопасности" - во-первых, нет. И это объяснялось. С интеллектом, видимо, не только эмоциональным проблема. Впрочем, твоя злость - либо от осознания невозможности понять, либо от близкого осознания правоты другого. Во-вторых, ПОВТОРЯЮ для особо одарённых: важно и собственное здоровье и здоровье тех, кто рядом. Особенно если этот кто-то - слабый. Но тебе не понять. К сожалению.

    "Что бы тебя от кормушки не отлучили? Что бы твои хозяева карманы набили?.. воняет чиновником" - чиновники сидят в обсервации с детьми, ага. Сам себе хозяин, работаю в IT и благотворительной (к слову, которых из-за вашей власти становится меньше). УК РФ Статья 128.1, УК РФ Статья 207.1 - поверь, вычислить можно. Вы задолбали со своими догадками.

    "трындите бред" - лезьте в свои пещеры и не высовывайте (вы же говорите, что мне делать). Считать не умеешь, OK, разобрались. Читать вроде получается. Уже хорошо.

    С логикой всё равно плохо. "Если бы все ваши страшилки помогали, без вашей агитации народ бы соблюдал меры." - если бы было, то не было, но было... ))

    Кидай почту. Я тебе - фотографии этих двух детей и всех последующих.

    И почему в Дании, Финляндии, Германии, Швеции... Люди как люди... Куда более понимающие...

  • El Antonio

    El Antonio
    2 дня назад

    "А что изменится если вы наденете две маски , а я ни одной?" - с логикой всё ещё хуже... "Мои хозяева" от немцев тоже что-то имеют. Почему немцу понятно, что если проконтактировать с тяжёлым по состоянию здоровья человеком, то может это плачевно закончиться? Не для тебя, нет. А ты не понимаешь...

    "А за оптимизацию здравоохранения..." - шизофреники, вы меня с кем-то путаете... )))

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 дня назад

    Ты те фотографии оптимизаторам от власти пихай а не мне.

    Я не виновен в отмене плановых прниемов и лечения.

    Так же не виновен , что от ковида лечат в наспех созданных неприспособденых учреждениях перезаражая всех на сто раз.

    Так же я не виновен, что лечат от ковида генекологи, травмотологи , а не профильные спецы.

    Смертность с данными не публикуют специально.

    Там статистика многое показывает.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 дня назад

    Кстати, роспотреб надзор народ уже вовсю лечит, лучше медицины, так теперь еще и айтишники будут лечить?

    ))))))))))

    Крутяк однако.

  • El Antonio

    El Antonio
    2 дня назад

    Почему для осознания нужно, чтобы твой близкий встретил НГ в палате? Как моя родственница. Невакцинированная. Её соседок каждые сутки то в реанимацию, то вперёд ногами. Почему поинтересоваться и что-то узнать для вас - такая проблема? Куча интересной научно обоснованной инфы. Книга хорошая, кстати.

    С оптимизацией достали. Во всём мире? Память как у золотой, ска, рыбки? В США хоронили за забором клиник, в Индии жгли на полях.

    А ещё почитайте про детей и взрослых с ТМНР. Поймёте, почему плановые госпитализации - это важно.

    Ну в конце концов. С какой стати, я вас спрашиваю, вы решили, что можете делать и относиться как хотите, а мы заходить в эти обсервации (причём зачастую девушки), терять подопечных? Почему я должен ещё и терпеть ваши догадки и тем более оскорбления? Давай, ответь, не стесняйся.

    И прими за данность. Ог7раничения - везде. но выходят из них сейчас там, где люди соблюдали санитарно-эпидемиологический, а вакцинация достигла 80%.

    Трудно до этого дойти умом? Скрепы - в помощь. Вот потому адекваты и сваливают.

  • El Antonio

    El Antonio
    2 дня назад

    "Так же не виновен , что от ковида лечат в наспех созданных неприспособденых учреждениях перезаражая всех на сто раз." Во всём мире? Весь мир (почти) от этого отошёл. Вам нравится быть на уровне некоторых стран африканского континента? Так всё-таки заразиться можно? Проблески ума начались? )

    "Смертность с данными не публикуют специально." - я уже кэпслоком выделяю. Потому мир ориентируется на ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ.

    "так теперь еще и айтишники" - а ещё я про себя что написал? Ну? Извилины оставшиеся напрягите, пожалуйста.

    "Ты те фотографии оптимизаторам от власти пихай" - нет, их вам надо пихать, чтоб х..ю перестали нести.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 дня назад

    Не нравится свали отсюда и все проблемы.

    Аль денежку за агитацию платят хорошую?

    Хрень несешь и обижаешся что не верят.

    Две маски и в стойло.

  • El Antonio

    El Antonio
    2 дня назад

    "Потому мир ориентируется на ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ." - не потому, что специально (конспирологи хреновы), прошу прощения, а потому, что оперативно собирать весьма трудно. Вдобавок, умирают в том числе от имеющихся заболеваний, которые были осложнены SARS-CoV-2. Об этом инфа была в 20-ом, но вы спите. И не хотите просыпаться. Как и нести ответственность. За другого прежде всего. Истинный русский Ванька.

  • El Antonio

    El Antonio
    2 дня назад

    "Не нравится свали отсюда и все проблемы." - да.

    "Аль денежку за агитацию платят хорошую?" - уже отвечал. Нет. УК РФ Статья 128.

    "Хрень несешь и обижаешся что не верят." - не верят неучи и те, кто дальше носа не видит. И самообразованием заниматься не хочет. Снизились когнитивные после перенесённого? Чё по два раза за 15 минут одно и то же спрашиваешь? ))

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 дня назад

    Товарищч, вам лесом.

    Там и подумайте про русских. и бегите быстрее отсель.

    Может успеете.

  • El Antonio

    El Antonio
    2 дня назад

    Вы "Хрень" обоснованно опровергнуть не можете. И не понятно, что конкретно под "хренью" имеете в виду. Мне несколько обидно и досадно, если под "хренью" имеете в виду обстоятельства, которые описываю. Да, в Вашем "зазеркалье" нет больных детей и взрослых, нет красных зон и обсерваций. Уютненько, ну. Но об ответственности всё же стоит подумать.

  • El Antonio

    El Antonio
    2 дня назад

    "Товарищч, вам лесом." - все Ваши аргументы. В том-то и дело. Я никуда вас не посылаю. Рассказываю о возможностях. О том, что можно проявлять здоровый интерес и относиться более ответственно.

    Ещё раз: какого Вы конкретно решили, что можете класть, а мы расхлёбывать? Почему не стыдно? Хотя знаю, об эмоциональном интеллекте писал. Тут не исправить. Увы.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 дня назад

    Лесом товарищч, лесом...

    Нам и телевизора без тебя достаточно.

    Там этот же бред ежечасно и еруглосуточно.

  • El Antonio

    El Antonio
    2 дня назад

    У Вас только одного вопроса не должно возникать: "Когда закончится?" Тут один ответ: "Ограничения - везде. но выходят из них сейчас там, где люди соблюдали санитарно-эпидемиологический, а вакцинация достигла 80%." Всё.

  • El Antonio

    El Antonio
    2 дня назад

    "Нам и телевизора без тебя достаточно." - телевизор лучше не смотреть. Там клали на принципы доказательной медицины и научный консенсус. Но тут есть забавное: "Когда по телеку говорили о чипировании и "не опаснее гриппа", вы поверили. Своим умом думать не хотите, никто не заставит. )))

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 дня назад

    Что за бред несёт Антошка. Их на пару с ОТ оставить для диалога на ветке. Уверяю, никакой камеди-клаб с Петросяном не сравнится.

  • El Antonio

    El Antonio
    2 дня назад

    Ещё раз: что конкретно Вы называете бредом? Почему усилия других вы столь тщательно сводите на нет? Можем и ближе познакомиться. Буду больше рассказывать. О том, как девчонки живут в обсервации. Как гуляют с детьми. Как хотят мяса. Вы вот сейчас можете пойти на кухню, они 14 дней - на том, что предлагает ДДИ. Тем интереснее общаться с тем, кто считает себя типа знающим, типа мужиком. Ну так что, обменяемся контактами?

  • El Antonio

    El Antonio
    2 дня назад

    Обыкновенный, где в АО находятся дети и взрослые с ТМНР? Ответь, пожалуйста.

  • El Antonio

    El Antonio
    2 дня назад

    "Мишка, глупенький мишка..." задержался на стадии отрицания... Надолго, что-то. Могу предложить то же самое. Но вы, мужчинки, зассыте.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 дня назад

    Упоротости Антоши могут позавидовать даже самые ярые представители свидетелей иеговых.

    Зомбак из него первосортный получился, любит таких власть.

    Рычит, слюной брызжит и пытвется всех покусать, и в свой зомбоотряд заманить.

  • Undertaker

    Undertaker
    2 дня назад

    Осиновым колом его лечить не пробовали, либо зубы прикормушечные выбить, чтобы других не кусал?

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 дня назад

    А говорят после вакцинации нет полочек. У Антона шизофрения тяжелейшей стадии. Не каждый врач-психиатр возьмётся за его лечение... Держись Антон, может отпустит к лету.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 дня назад

    Побочек*

  • Правильный умник

    Правильный умник
    2 дня назад

    Вот интересно, если так плохо с медициной, пандемия "косит" детей, то почему бюджет на здравохранение на 2022 сократили на 170 млрд?

  • Правильный умник

    Правильный умник
    2 дня назад

    В общей сложности на медицине, экономике и соцподдержке граждан бюджет «сэкономит» 640 млрд рублей, и почти всю сумму правительство планирует направить на резкое увеличение финансирования силовых структур.....ну как то так...https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/putin-utverdil-sokrashchenie-raskhodov-na-ekonomiku-i-medicinu-i-rekordnoe-povyshenie-finansirovaniya-silovikov-1031028389

  • кержак

    кержак
    2 дня назад

    ...маниакальность у Антоши прослеживается однозначно...похоже лозунги типа "скока ишо должно умереть что бы ты привился" - его работа. Антоша,а скоко еще должно умереть от прививки что бы ты замолк? умерших от нее спишешь на статистическую погрешность или совсем,как наш Минздрав,замолчишь? чо то ты не плачешь по тем кто от нее отправился на тот свет...хороша логика - вы,непривитые -идиоты. это из за вас дети с обсерваторов не могут попасть на плановое лечение! Уколись! ежли сдохнешь - судьба у тебя такая.ты и заразившись,все равно сдохнешь! ...извини,в такую игру играй сам. а подход такой,по моему - чистой воды фашизм.они тоже руководствовались благими целями для своей нации, уничтожая целые народы...

  • кержак

    кержак
    2 дня назад

    ...и ишо...чо это за коллективный иммунитет,который надо поддерживать ставя каждые пол-года прививку? да ишо и не гарантирующую здоровье да и саму жизнь...туфта какая то ,а не иммунитет получается...

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 дня назад

    Это такая буржуинская места.

    Это когда люди потеряют способность здраво и самостоятельно думать. Это когда люди превратятся в одно огромное вымя которое можно доить без страха и бессрочно.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 дня назад

    Я тут антоше писал про, по его понимание, защиту достаточную.

    Одна маска на нем, вторая на том, кто не верует.

    Т.е. барьер в две маски по Антошиным понятиям достаточен.

    Что меняется в эфективности защиты, если Антоша наденет две маски, а неверующий будет без маски?

    Думаю, что все интересы и достсаточность защиты по Антошиным понятиям не нарушена.

    А что если охранник сканирует два раза Антошин код вместо второго кода неверующего?

    Не изменится ровным счетом ничего. Количество сканированных кодов посетителей магазина совпадет с количеством посетителей и душа Антоши может быть спокойна. Ведь кроме личной упоротости в веровании в лечебное действие кода ничего полезного и защитного в нем нет.

    Антоша, рекомендую пересчитать мое предложение на калькуляторе.

  • Myxira

    Myxira
    2 дня назад

    кержак 1 час назад: "...и ишо...чо это за коллективный иммунитет,который надо поддерживать ставя каждые пол-года прививку?"

    Это личный иммунитет: спустя полгода у индивида титр антител снижается и для его поддержания требуется бустер - третья прививка.

    А с коллективным иммунитетом в РФ дело швах и вряд ли такими темпами он будет когда-либо достигнут - 47,53% полностью вакцинированных.

    Умирающие после получения прививки... укололи и - привет "тот свет"? В моем окружении все привиты и живы-здоровы, даже не болеют. Коллективы прививают - никого не вынесли после прививки.

  • GT28RUS

    GT28RUS
    2 дня назад

    El Antonio "в Индии жгли на полях" вы бредите.

    Можно узнать откуда вы эту информацию взяли?

    У меня друзья там живут переехавшие, и вот они просят у каждого узнавать кто такое пишет или говорит-кто эту чушь разносит.

  • кержак

    кержак
    2 дня назад

    ...Антоша забывае что в Индии традиционно умерших на костре сжигают...

  • кержак

    кержак
    2 дня назад

    ...Муксира...ежли в вашем окружении этого нет,то это не значит что этого не существует вообще. Минздрав не мог засекретить не существующее.

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