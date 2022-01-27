Амурчанка устроила скандал из-за требования надеть маску

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В редакцию Амур.инфо обратился один из предпринимателей Благовещенска и рассказал о конфликтной ситуации, которая произошла совсем недавно: посетительница на просьбу администратора отказалась надевать маску, а когда ей дали новую – отказалась её брать.

— Прошу заметить сразу, что конфликтным людям мы раздаем маски абсолютно бесплатно. В некоторых случаях мы просим пожертвовать 20 рублей для животных в специальный ящик, который установлен в нашем подразделении. Когда человек отказывается, просим пройти его в соседний магазин и приобрести средство индивидуальной защиты, которое там стоит четыре рубля, – рассказал житель Благовещенска, попросивший остаться анонимным.

На кадрах записи с камеры видеонаблюдения, предоставленной в редакцию, видно, что оператор вежливо просит надеть маску, так как ведется видеозапись происходящего в зале, и компания не хочет потом платить штраф. На что посетительница заявляет, что наденет капюшон и на камерах не будет видно, что она без маски. Оператор ещё раз попросила женщину надеть маску, отметив, что наличие капюшона не играет роли, на что посетительница заявила, что маски у неё нет. Ей предложили новую маску из пачки, но и от неё девушка отказалась, заявив, что не будет брать маску, которую кто-то трогал.

«Мало ли чем вы болеете», – аргументировала она свой отказ.

Тогда посетительнице предложили пройти в ближайший продуктовый магазин и купить новую маску самостоятельно. На это женщина заявила, что не обязана ничего покупать, у неё нет лишних денег, при этом обязанность предпринимателя – обеспечить её маской.

После этого жительница Благовещенска начала звонить на горячую линию Роспотребнадзора, описав ситуацию следующим образом:

— Мне не отдают мою посылку и не хотят обслужить без маски, а маску мне дают, которую потрогали руками! – заявила женщина при звонке в Роспотребнадзор.

Оператор не согласился с этим, сказав, что маску давали и брали её не за ткань (как это утверждает женщина), а за резинку, что к тому же видно на кадрах записи видеонаблюдения.

— Если их штрафует полиция, которая камеры просматривает, давайте я надену шарфик и мне выдадут мою посылку. Меня видно со спины, где вообще логика? – вопрошает женщина оператора Роспотребнадзора.

Оператор на горячей линии попросил женщину всё-таки надеть маску, а также взял её контакты, чтобы позже связаться.

— Вы знаете, что такое «преступный приказ»? Вы осведомлены, что если вы выполняете преступный приказ, которым является то, что вы считаете законом, то, что написано там в вашей папочке, и за исполнение преступного приказа предусмотрена смертная казнь. Я вам это говорю, – заявила посетительница оператору по окончании разговора с оператором.

После этого возмущенная амурчанка скинула все то, что находилось на стойке, и покинула помещение.

Чтобы понять, должен ли посетитель сам приобретать для себя маски или же это обязанность предпринимателей, корреспондент Амур.инфо обратился в управление Роспотребнадзора по Амурской области. Там пояснили, что предприниматель не обязан предоставлять посетителям защитные средства. При этом в регионе действует распоряжение губернатора Амурской области № 10-р от 27 января 2020 года, пункт 7.4 которого гласит:

«Всем лицам, проживающим и (или) временно находящимся на территории Амурской области обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в объектах розничной торговли, предоставления услуг, местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах».