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27 января 2022, 08:19 10

Более 70 процентов жителей Амурской области не планируют покупать автомобиль в 2022 году

Около половины опрошенных хотели бы приобрести машину, но откладывают покупку из-за высоких цен

Более 70 процентов жителей Амурской области не планируют покупать автомобиль в 2022 году
Фото: pixabay.com

По данным опроса, проведённого в Сети, оказалось, что 76 % амурчан не планируют в текущем году приобретать автомобиль, а 45 % респондентов признались, что хотели бы купить новый автомобиль, но пока откладывают эту покупку из-за высоких цен. Об этом рассказали в пресс-службе автомобильного сайта «Дром.ру».

Таким образом, настроены на приобретение авто только 24 % опрошенных, из которых 19 % будут рассматривать для покупки подержанные авто и только 5 % – новые. Подобная тенденция наблюдается по всей стране – только 22 % опрошенных россиян планируют купить машину в 2022 году.

Как рассказали аналитики сайта, в 2021 году многие фиксировали рекордный рост цен и дефицит автомобилей. Предполагается, что аналогичная ситуация сохранится и в текущем году.

— Мы полагаем, что в 2022 году стоимость новых авто увеличится на 15-20 %, а то и больше, подержанные прибавят в цене около 25 %. В таких условиях будет постепенное снижение спроса, большинство автолюбителей предпочтут не менять своего железного коня, – прокомментировал аналитик сайта Даниил Бутов.

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#интернет #экономика

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    4 дня назад

    покупать автомобиль нищим населением?смешно

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    4 дня назад

    Надо пересаживаться на велосипеды! И топливо не надо будет, и пробки будут не страшны.

    Хотя, за три копейки велосипед не купишь. (

  • Тайга да бурьян

    Тайга да бурьян
    4 дня назад

    Ну на покупательскую способность чиновников это не повлияет. Не на свои деньги служебные машины покупают.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    4 дня назад

    Даже педальку((

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    4 дня назад

    Я не буду покупать в этом году квартиру. Не полечу на Сейшелы. Не планирую пока дарить жене колье из бриллиантов. И даже не уговаривайте. Вот не буду и все.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    4 дня назад

    Доллар 80,Евро 90. Друзья, мне кажется это прорыв.

  • DrDimon

    DrDimon
    4 дня назад

    "покупать автомобиль нищим населением?смешно"

    Кронштейн, шел бы ту уже учиться, а.

    А то денег даже на игрушечную машинку не будет, если продолжишь на АИ зависать.

  • tankist btb

    tankist btb
    4 дня назад

    Кроненберг 3 часа назад

    покупать автомобиль нищим населением?смешно Конечно смешно когда все квартиры раскупили

  • Undertaker

    Undertaker
    4 дня назад

    Ипотека, кабала века

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 дня назад

    Undertaker))) Как-то матерно звучит))

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