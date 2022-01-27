Более 70 процентов жителей Амурской области не планируют покупать автомобиль в 2022 году

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По данным опроса, проведённого в Сети, оказалось, что 76 % амурчан не планируют в текущем году приобретать автомобиль, а 45 % респондентов признались, что хотели бы купить новый автомобиль, но пока откладывают эту покупку из-за высоких цен. Об этом рассказали в пресс-службе автомобильного сайта «Дром.ру».

Таким образом, настроены на приобретение авто только 24 % опрошенных, из которых 19 % будут рассматривать для покупки подержанные авто и только 5 % – новые. Подобная тенденция наблюдается по всей стране – только 22 % опрошенных россиян планируют купить машину в 2022 году.

Как рассказали аналитики сайта, в 2021 году многие фиксировали рекордный рост цен и дефицит автомобилей. Предполагается, что аналогичная ситуация сохранится и в текущем году.

— Мы полагаем, что в 2022 году стоимость новых авто увеличится на 15-20 %, а то и больше, подержанные прибавят в цене около 25 %. В таких условиях будет постепенное снижение спроса, большинство автолюбителей предпочтут не менять своего железного коня, – прокомментировал аналитик сайта Даниил Бутов.