Зампред амурского правительства уходит в отставку

Юлия Рябинина покидает амурское правительство. Как стало известно Амур.инфо из достоверных источников, зампред написала заявление на увольнение с 28 января 2022 года в связи с уходом на пенсию.

Напомним, Юлия Рябинина стала заместителем председателя правительства Амурской области в январе 2020 года, перейдя в «белый дом» из благовещенской мэрии, где была заместителем главы администрации.

При этом с 2011 года по 2014 год Юлия Николаевна работала первым заместителем министра социальной защиты населения Амурской области. С 27 декабря 2014 года исполняла обязанности министра, а 5 октября 2015 года получила кресло министра социальной защиты населения Амурской области. В этой должности проработала до ноября 2016 года.