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27 января 2022, 11:09 12

Зампред амурского правительства уходит в отставку

Юлия Рябинина уходит на пенсию

Зампред амурского правительства уходит в отставку

Юлия Рябинина покидает амурское правительство. Как стало известно Амур.инфо из достоверных источников, зампред написала заявление на увольнение с 28 января 2022 года в связи с уходом на пенсию.

Напомним, Юлия Рябинина стала заместителем председателя правительства Амурской области в январе 2020 года, перейдя в «белый дом» из благовещенской мэрии, где была заместителем главы администрации.

При этом с 2011 года по 2014 год Юлия Николаевна работала первым заместителем министра социальной защиты населения Амурской области. С 27 декабря 2014 года исполняла обязанности министра, а 5 октября 2015 года получила кресло министра социальной защиты населения Амурской области. В этой должности проработала до ноября 2016 года.

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#областная власть

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Комментарии
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  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    4 дня назад

    Юлия зря наверное на пенсию уходит. Выглядит хорошо, женственность присутствует и, судя по фото,родинка в районе ключицы. Я бы не хотел, чтобы Юлия Рябинина уходила на пенсию.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    4 дня назад

    интересно какая у неё пенсия?

  • Tуман

    Tуман
    4 дня назад

    Кудой из Благовещенска теперь?

    Сочи или Москва? А может быть ещё далече?

  • Undertaker

    Undertaker
    4 дня назад

    Патриоты амурской области

  • Евгений/Л

    Евгений/Л
    3 дня назад

    очень жаль, из правительства как и из города уходят профессионалы.

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    3 дня назад

    Должен быть мужчина на руководящей должности... Время трудное, по ковиду мы на дне

  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 дня назад

    а могла бы ещё на заводе поработать

  • tankist btb

    tankist btb
    3 дня назад

    Алёна Валентиновна у вас старые данные. мы и Сахалин имеем меньше всего заболевших в России

  • Сосновский

    Сосновский
    3 дня назад

    Просидела несколько лет в кресле, что была, что не была. Ни вреда (в отличие от предыдущей бабы), ни пользы. Самое главное "заработать" пенсию.

  • Karasik

    Karasik
    2 дня назад

    ЗАМПРЕД АМУРСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА УХОДИТ В ОТСТАВКУ

    ну уходит и уходит.

  • кержак

    кержак
    2 дня назад

    ...правильно!...пойду козу подою...

  • кержак

    кержак
    2 дня назад

    ...эта...а как она на пенсию уходит в 56 лет? это чо - у чиновников льгота особая?

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