Амурчанин заплатит 40 тысяч своему другу в качестве извинений за избиение

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Летом прошлого года бывший подсудимый, будучи пьяным, пришёл в гости к своему приятелю. Он увидел, что хозяин квартиры был сильно пьян и ему следовало бы принять душ, чтобы освежиться после конфуза, но он наотрез отказывался. Тогда «заботливый» друг избил мужчину, в результате чего тот получил сотрясение мозга.

Во время судебного заседания адвокат подсудимого заявил ходатайство о прекращении уголовного дела, так как мужчины помирились, а потерпевший получил от товарища в качестве компенсации 40 тысяч рублей. Кроме того, ранее амурчанин не был судим, у него есть несовершеннолетний ребёнок, а на работе его характеризовали положительно. В итоге уголовное дело прекратили.