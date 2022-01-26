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26 января 2022, 19:08 6

Амурчанин заплатит 40 тысяч своему другу в качестве извинений за избиение

Уголовное дело было прекращено

Амурчанин заплатит 40 тысяч своему другу в качестве извинений за избиение
Фото: pixabay.com

38-летний житель Белогорска обвинялся в избиении своего друга, однако в мировом суде стороны примирились, а уголовное дело прекратили, сообщает газета «Сегодня на Амуре».

Летом прошлого года бывший подсудимый, будучи пьяным, пришёл в гости к своему приятелю. Он увидел, что хозяин квартиры был сильно пьян и ему следовало бы принять душ, чтобы освежиться после конфуза, но он наотрез отказывался. Тогда «заботливый» друг избил мужчину, в результате чего тот получил сотрясение мозга.

Во время судебного заседания адвокат подсудимого заявил ходатайство о прекращении уголовного дела, так как мужчины помирились, а потерпевший получил от товарища в качестве компенсации 40 тысяч рублей. Кроме того, ранее амурчанин не был судим, у него есть несовершеннолетний ребёнок, а на работе его характеризовали положительно. В итоге уголовное дело прекратили.

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#Белогорск #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Арсений К.

    Арсений К.
    4 дня назад

    "Конфуз" за 40 тыс. руб.) Ну и друзья

  • paravis

    paravis
    4 дня назад

    Сей опус как будто третьеклассником писан. Ей богу :))

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    4 дня назад

    цифововизация и обучение компъютера по цифровому сследу написанию статей.

    просто след компу не очень достался

  • ну вот

    ну вот
    4 дня назад

    "Летом прошлого года бывший подсудимый"

    "Кроме того, ранее амурчанин не был судим"

    АИ, вы хоть перечитывайте, что пишете, ну

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    4 дня назад

    Бывший подсудимый теперь осуждённый. Ранее судим не был. Что непонятно?

  • ну вот

    ну вот
    3 дня назад

    Как он быть раннее не судим, если он бывший подсудимый? Речь не об осужденном. Надо правильно формулировать.

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