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26 января 2022, 18:17 1

12 февраля в Благовещенске пройдёт «Лыжня-2022»

Она состоится в Моховой Пади на лыжной базе «Россия»

12 февраля в Благовещенске пройдёт «Лыжня-2022»
Фото: admblag.ru

12 февраля в Моховой Пади на базе «Россия» пройдёт «Лыжня-2022» как для любителей, так и для профессионалов, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Соревнования будут длиться весь день. Откроют спортивное мероприятие самые маленькие участники – в 12:00 за Кубок малыша будут состязаться дети до семи лет. Во втором забеге могут участвовать все желающие, возраст и уровень подготовки не важен. В третьей гонке соревноваться будут профессиональные спортсмены.

Победителям отдельных номинаций и профессиональных забегов будут вручать награды, остальные участники, любители, получат сувениры. Кроме того, отдельно хотят отметить самого юного и самого возрастного амурчанина «Лыжни-2022», а также самую дружную семью, коллектив и вручить приз за волю к победе.

Помимо этого, на базе организуют зоны биатлона и скандинавской ходьбы, пройдут гонки на ездовых собаках. Детей будут развлекать аниматоры. Согреться можно будет в палатках, также можно будет поесть «солдатскую» кашу.

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#мэрия #отдых #спорт

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  • Опустошитель

    Опустошитель
    4 дня назад

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