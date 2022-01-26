В Амурской области зафиксировано 155 новых случаев COVID-19
Темп прироста – 0,3 процента
Управление Роспотребнадзора по Амурской области сообщает о выявлении в регионе в течение последних суток 155 новых случаев коронавирусной инфекции.
— Из них не привиты против COVID-19 118 человек. Темп прироста за последние сутки – 0,3 %. У 128 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (83 %), у 27 – в виде пневмонии (17 %), – уточняют в ведомстве.
За те же сутки, по данным портала стопкоронавирус.рф, в Амурской области выздоровели 627 пациентов с COVID-19, никто не умер.
С момента начала пандемии в Приамурье выявлено 58 558 случаев коронавируса. Выздоровели 56 850 пациентов, умерли – 643.
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