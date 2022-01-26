Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31января
Предыдущая новость Следующая новость
26 января 2022, 17:58 0

В Амурской области зафиксировано 155 новых случаев COVID-19

Темп прироста – 0,3 процента

В Амурской области зафиксировано 155 новых случаев COVID-19
Фото: pixabay.com

Управление Роспотребнадзора по Амурской области сообщает о выявлении в регионе в течение последних суток 155 новых случаев коронавирусной инфекции.

— Из них не привиты против COVID-19 118 человек. Темп прироста за последние сутки – 0,3 %. У 128 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (83 %), у 27 – в виде пневмонии (17 %), – уточняют в ведомстве.

За те же сутки, по данным портала стопкоронавирус.рф, в Амурской области выздоровели 627 пациентов с COVID-19, никто не умер.

С момента начала пандемии в Приамурье выявлено 58 558 случаев коронавируса. Выздоровели 56 850 пациентов, умерли – 643.

Просмотров всего: 394

#COVID 19 #здоровье #медицина

распечатать


Коронавирус 5

За прошедшие сутки в Амурской области от коронавируса скончались восемь человек
Общество 2

В Суйфэньхэ нашли коронавирус на упаковках с импортными продуктами питания
Общество 6

В Амурской области идёт работа по цифровизации системы здравоохранения области
Общество 18

Росстат: естественная убыль в Амурской области выше, чем в среднем по России и ДФО
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь