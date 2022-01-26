В амурском правительстве объяснили, как в регионе удалось резко улучшить инвестклимат

В правительстве Амурской области подвели промежуточные итоги постоянной работы по улучшению инвестиционного и делового климата.

— Картину сильных и слабых сторон нам помогают увидеть результаты ежегодного Национального рейтинга состояния инвестклимата в субъектах страны. Он включает в себя несколько десятков показателей, каждый из которых напрямую влияет на привлекательность региона для бизнеса и инвесторов. Важно, что большинство из них оценивают сами предприниматели в ходе анонимного опроса. Это позволяет получать наиболее объективную и актуальную оценку нашей текущей работе. Мы в свою очередь стараемся вести её системно. Для этого в последние годы налажены различные каналы для получения обратной связи от предпринимателей. Именно совместная работа бизнеса и власти – главный залог создания благоприятного инвестиционного климата в Приамурье, – заявил глава региона Василий Орлов.

С 2015 по 2021 годы в Национальном рейтинге состояния инвестклимата Амурская область поднялась с 78 на 14 место.

— Значительного результата удалось достичь по сокращению регуляторных показателей. В частности, в два раза быстрее теперь можно получить разрешение на строительство и поставить земельный участок на кадастровый учет. На неделю меньше нужно для оформления регистрации прав собственности и почти на месяц – для подключения к электросетям. Приоритетной считаем работу по снижению уровня административного давления. В восемь раз сократилось число дополнительно запрашиваемых документов со стороны контрольных органов, а доля компаний, столкнувшихся с давлением со стороны органов власти или естественных монополий, с 27 % сокращена до 17 %, – отметил губернатор.

В качестве положительных решений в правительстве называют переезд всех организаций по помощи предпринимателям в одно здание, запуск электронных информационных ресурсов, применение региональных финансовых мер поддержки.