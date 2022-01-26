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26 января 2022, 17:33 15

В амурском правительстве объяснили, как в регионе удалось резко улучшить инвестклимат

Работа ведется постоянно, рассказал Василий Орлов

В амурском правительстве объяснили, как в регионе удалось резко улучшить инвестклимат
Фото: amurobl.ru

В правительстве Амурской области подвели промежуточные итоги постоянной работы по улучшению инвестиционного и делового климата.

— Картину сильных и слабых сторон нам помогают увидеть результаты ежегодного Национального рейтинга состояния инвестклимата в субъектах страны. Он включает в себя несколько десятков показателей, каждый из которых напрямую влияет на привлекательность региона для бизнеса и инвесторов. Важно, что большинство из них оценивают сами предприниматели в ходе анонимного опроса. Это позволяет получать наиболее объективную и актуальную оценку нашей текущей работе. Мы в свою очередь стараемся вести её системно. Для этого в последние годы налажены различные каналы для получения обратной связи от предпринимателей. Именно совместная работа бизнеса и власти – главный залог создания благоприятного инвестиционного климата в Приамурье, – заявил глава региона Василий Орлов.

С 2015 по 2021 годы в Национальном рейтинге состояния инвестклимата Амурская область поднялась с 78 на 14 место.

— Значительного результата удалось достичь по сокращению регуляторных показателей. В частности, в два раза быстрее теперь можно получить разрешение на строительство и поставить земельный участок на кадастровый учет. На неделю меньше нужно для оформления регистрации прав собственности и почти на месяц – для подключения к электросетям. Приоритетной считаем работу по снижению уровня административного давления. В восемь раз сократилось число дополнительно запрашиваемых документов со стороны контрольных органов, а доля компаний, столкнувшихся с давлением со стороны органов власти или естественных монополий, с 27 % сокращена до 17 %, – отметил губернатор.

В качестве положительных решений в правительстве называют переезд всех организаций по помощи предпринимателям в одно здание, запуск электронных информационных ресурсов, применение региональных финансовых мер поддержки.

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#бизнес #губернатор #экономика

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Комментарии
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  • OT

    OT
    4 дня назад

    Ой да не хвастались-бы. Инвестирование не значит стали жители жить лучше. Ведь на чем основано хвастовство. Да например загрязнеием рек золотопромыслом. Но теперь об этом пытаются исправить проблему мя-а-агонько. Так и в остальном инвестировании и достаточно копнуть

  • Nikolay Ivanovich.

    Nikolay Ivanovich.
    4 дня назад

    Инвестиции улучшились. А когда жизнь улучшится??? Только и умеет губер языком чесать.Лично мне его трёп не сколько не интересен.

  • Арсений К.

    Арсений К.
    4 дня назад

    А почему не первое место? Что делают те кто занимает первые три места? Когда климата никакого не было, даже инвест) легко резко вырасти с федеральными проектами.

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    4 дня назад

    Что такое инвест климат? Есть у меня, допустим, МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ. А я хочу, чтобы у меня стало ДВА МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ. Для этого мне надо ОЧЕНЬ ВЫГОДНО вложить свой миллиард долларов в Амурскую область, и получить прибыль ДВА МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ. Куда, подскажите, вложить мне в Амурской области свой миллиард? Кто станет напрягаться в работе, чтобы сделать мне ДВА МИЛЛИАРДА долларов?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    4 дня назад

    схема проста.

    освобождаем инвестора от местных налогов (федеральные свое до копеечки выгребут). инвестору становится выгодно бабло рубить.

    Инвест климат вырос, регион как был в заднице так и остался.

    Красивая картинка?

    Кстати, как льготы закончатся , а они временные, инвестор отскочит с набитым карманом оставив за собой лунный пейзаж.

  • Undertaker

    Undertaker
    4 дня назад

    Все верно, оккупанты, гадившие на местных

  • OT

    OT
    4 дня назад

    Sergey Nifashev вы вот верно углубили вопрос во многом непонятный для граждан и потому власть имеет шулерские возможности в этой теме в интересах личного удержания своей власти. Нельзя людям изобличать крапленые карты. Губер хочет на следующий срок себя назначить.

  • кержак

    кержак
    4 дня назад

    ...справедливости ради...льготы по налогообложению и другие ништяки для инвесторов позволили поднять доходы бюджета до 80 с лишком лярдов.так что это оправдано. другое дело как перераспределяется этот бюджет. а вот здесь ...кароче - здесь садить и садить...

  • ой стыдно

    ой стыдно
    4 дня назад

    прожиточный минимум 21300 руб. И эти все сказано.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    4 дня назад

    Вот закончат строить НПЗ и ГПЗ и закончится весь этот "климат". Ведь больше не во что вкладываться. Да и не Васина заслуга в больших инвестициях.

  • Undertaker

    Undertaker
    4 дня назад

    Это заслуга Китая, и российских расхитителей и продавцов ресурсов и недр страны

  • Тайга да бурьян

    Тайга да бурьян
    4 дня назад

    Какие такие предприниматели участвуют в каком то анонимном опросе, непонятно. Пишут что людям заработную плат задолжали в Свободном, это из за инвест климата?

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    4 дня назад

    А вот во Франции нет такого климата...Инвестиционного. Они бы и хотели Уасю пригласить к себе для консультаций. Ну Вася патриот.Только в Москву на ПМЖ согласен.

  • мыжго

    мыжго
    4 дня назад

    На ухабах деревни Гадюкино опрокинулся камаз с печеньками. Таких инвестиций в Гадюкино не видели со времен начала перрестройки. Так и тут: федералы решили построить ГПЗ по ближе к Китаю. "Тут мне карта и попёрла" (с)

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    4 дня назад

    ГПЗ с мигрантами и мост через Зею вместо старого разваливающегося. Тут ещё и пассажиропоток на аэродроме области как-то странно увеличился.

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