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26 января 2022, 17:03 4

В Амурской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием полицейских

Водителя дежурной части отдела полиции Магдагачинского района задержали

В Амурской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием полицейских
Фото: пресс-служба СУ СК России по Амурской области

В Шимановске в отношении 38-летнего водителя дежурной части ОМВД России по Магдагачинскому району возбудили уголовное дело, сообщает следственное управление Следственного комитета по Амурской области.

Как ранее сообщало Амур.инфо, накануне вечером, около 23:30, на трассе «Амур» произошло ДТП, в котором погибла сотрудница полиции, начальник группы ЭКН ОМВД России по Магдагачинскому району. Также в служебной машине находились ещё один сотрудник полиции и 19-летний сын погибшей. Их с травмами доставили в больницу. Нетрезвый водитель врезался в сломанный грузовик, припаркованный на обочине.

Как уточняется в СУ СК России по Амурской области, подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Следователь осмотрел место происшествия, сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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#ДТП #криминал #происшествия #Шимановск

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Комментарии
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  • Monarch

    Monarch
    4 дня назад

    Нетрезвый водитель в полицейской буханке? Или самый трезвый из всех?

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    4 дня назад

    Скорее всего последнее...

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    4 дня назад

    И женщина села сама и посадила сына в машину к пьяному водителю?!

    Это вообше что за сотрудники?!

  • Петро555

    Петро555
    4 дня назад

    Распиздяйство

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