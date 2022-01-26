В Амурской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием полицейских

В Шимановске в отношении 38-летнего водителя дежурной части ОМВД России по Магдагачинскому району возбудили уголовное дело, сообщает следственное управление Следственного комитета по Амурской области.

Как ранее сообщало Амур.инфо, накануне вечером, около 23:30, на трассе «Амур» произошло ДТП, в котором погибла сотрудница полиции, начальник группы ЭКН ОМВД России по Магдагачинскому району. Также в служебной машине находились ещё один сотрудник полиции и 19-летний сын погибшей. Их с травмами доставили в больницу. Нетрезвый водитель врезался в сломанный грузовик, припаркованный на обочине.

Как уточняется в СУ СК России по Амурской области, подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Следователь осмотрел место происшествия, сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.