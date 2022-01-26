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26 января 2022, 16:21 3

В Свободном запретили кататься с ледовых горок

Сооружения начали таять

В Свободном запретили кататься с ледовых горок
Фото: @presssluzhba_svb

В Свободном комиссия обследовала ледовые объекты на площади имени С. Лазо. Температура воздуха днём в городе уже поднимается до -10 градусов по Цельсию, и это сказывается на состоянии ледовых объектов, сообщили в пресс-службе главы города Свободного.

В итоге комиссия решила запретить кататься на трёх горках, так как они уже не отвечают требованиям безопасности. Проход на них преградили сигнальной лентой.

Пока решение о сносе городка не принято. Если погодные условия позволят, то он простоит до Масленицы.

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#Свободный

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Комментарии
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  • Арсений К.

    Арсений К.
    4 дня назад

    Сигнальная лента) Комиссия

  • Алиса65

    Алиса65
    4 дня назад

    У нас во дворе детвора вовсю катается...

  • Undertaker

    Undertaker
    3 дня назад

    У вас не дети газовиков

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