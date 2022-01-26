В Свободном запретили кататься с ледовых горок

В Свободном комиссия обследовала ледовые объекты на площади имени С. Лазо. Температура воздуха днём в городе уже поднимается до -10 градусов по Цельсию, и это сказывается на состоянии ледовых объектов, сообщили в пресс-службе главы города Свободного.

В итоге комиссия решила запретить кататься на трёх горках, так как они уже не отвечают требованиям безопасности. Проход на них преградили сигнальной лентой.

Пока решение о сносе городка не принято. Если погодные условия позволят, то он простоит до Масленицы.