В Белогорске внук напал на свою бабушку с ножом, требуя денег

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В Белогорском районе задержали молодого человека 2002 года рождения по подозрению в разбое, сообщает управление МВД по Амурской области.

22 января в селе Лохвицы подозреваемый пришёл к своей 70-летней бабушке и начал требовать у неё деньги. Женщина отказала своему внуку, тогда он взял кухонный нож и повалил потерпевшую на пол. Злоумышленник вспомнил, где пенсионерка хранит кошелёк, забрал из него 150 рублей и ушёл из дома пострадавшей.

Успокоившись, пожилая женщина сообщила о преступлении в полицию. Полицейские задержали подозреваемого, когда тот был на работе.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». За такое преступление может грозить до десяти лет лишения свободы.