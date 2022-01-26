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26 января 2022, 16:34 0

В Белогорске внук напал на свою бабушку с ножом, требуя денег

Полицейские задержали подозреваемого

В Белогорске внук напал на свою бабушку с ножом, требуя денег
Фото: pixabay.com

В Белогорском районе задержали молодого человека 2002 года рождения по подозрению в разбое, сообщает управление МВД по Амурской области.

22 января в селе Лохвицы подозреваемый пришёл к своей 70-летней бабушке и начал требовать у неё деньги. Женщина отказала своему внуку, тогда он взял кухонный нож и повалил потерпевшую на пол. Злоумышленник вспомнил, где пенсионерка хранит кошелёк, забрал из него 150 рублей и ушёл из дома пострадавшей.

Успокоившись, пожилая женщина сообщила о преступлении в полицию. Полицейские задержали подозреваемого, когда тот был на работе.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». За такое преступление может грозить до десяти лет лишения свободы.

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#криминал #происшествия

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