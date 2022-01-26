В Благовещенске офицеру назначили штраф за избиение подчинённого
Военнослужащий заплатит 60 тысяч рублей
В Благовещенске военнослужащего одной из воинских частей, капитана, признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия, сообщает Военный следственный отдел СК России по Благовещенскому гарнизону.
В июне прошлого года осуждённый сделал замечание своему подчинённому, из-за чего последний начал пререкаться. Это разозлило офицера, он несколько раз ударил потерпевшего.
Благовещенский гарнизонный военный суд назначил военнослужащему наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.
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