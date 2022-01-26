Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31января
Предыдущая новость Следующая новость
26 января 2022, 16:07 3

В Благовещенске офицеру назначили штраф за избиение подчинённого

Военнослужащий заплатит 60 тысяч рублей

В Благовещенске офицеру назначили штраф за избиение подчинённого
Фото: pixabay.com

В Благовещенске военнослужащего одной из воинских частей, капитана, признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия, сообщает Военный следственный отдел СК России по Благовещенскому гарнизону.

В июне прошлого года осуждённый сделал замечание своему подчинённому, из-за чего последний начал пререкаться. Это разозлило офицера, он несколько раз ударил потерпевшего.

Благовещенский гарнизонный военный суд назначил военнослужащему наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.

Просмотров всего: 702

#армия #происшествия

распечатать


Общество 3

Продавец киоска в Белогорске прищемила створкой окна руки проверяющим из полиции и администрации
Общество 2

Амурчане, устроившие поножовщину в баре Благовещенска, предстанут перед судом
Общество

Ночью в Свободном горел жилой дом
Общество

Благовещенские пожарные спасли больше 20 человек от огня
Комментарии
Показать все (3)
  • Арсений К.

    Арсений К.
    4 дня назад

    Весь разбор

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    4 дня назад

    Неповиновение или иное умышленное неисполнение приказа означает открытый отказ от исполнения приказа, когда виновный в категорической форме заявляет или иным способом демонстрирует свое намерение не исполнять приказ или принимает приказ к исполнению, но умышленно не исполняет действий, предписанных приказом, или совершает действия, запрещенные приказом, или не предпринимает действий для своевременного, полного и точного исполнения приказа.

    Статья 332. Неисполнение приказа 1. Неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, причинившее существенный вред интересам службы, — наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    4 дня назад

    Тут надо выбирать, либо по морде стукнуть, либо в тюрьму отправить.

Показать все (3)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь