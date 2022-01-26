Благовещенский водитель пытался уйти от наказания за нетрезвое вождение

Коллегия по уголовным делам Амурского областного суда в порядке обжалования рассмотрела дело мужчины, который был повторно задержан за пьяное вождение и подвергнут наказанию в 450 часов обязательных работ. Также его лишили права управления транспортным средством сроком на три года.

В ноябре 2020 года мужчина, лишенный права управления транспортным средством, врезался на автомобиле Honda Fit в припаркованный автомобиль, а затем в бетонный столб. После того как ему была оказана медицинская помощь, в его крови был выявлен алкоголь в значительной концентрации.

При обжаловании гражданин обосновывал необходимость отмены срока лишения тем, что он признал вину, активно способствовал расследованию. Суд указал ему на то, что он неправильно понял закон, так как от уголовной ответственности могут быть освобождены лица, впервые совершившие преступления небольшой тяжести, при этом активно способствовавшие расследованию.

В связи с этим наказание Зейского районного суда было оставлено без изменения, сообщает пресс-служба Амурского областного суда.