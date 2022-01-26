В Райчихинске при пожаре пострадала женщина

Фото: 28.mchs.gov.ru

Сегодня утром, в 08:57, в Райчихинске загорелась квартира в многоэтажном доме на улице Коммунистической. На место происшествия выдвинулись шесть огнеборцев и три единицы техники, сообщает главное управление МЧС по Амурской области.

Открытое горение пожарные потушили через пять минут после прибытия, квартиру удалось отстоять. Звено газодымозащитной службы спасло женщину 1962 года рождения. Амурчанку с ожогами доставили в Райчихинскую городскую больницу. Сейчас сотрудники ведомства выясняют причины и обстоятельства случившегося.

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Кристина Хасуева