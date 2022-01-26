Благовещенец предстал перед судом за служебный подлог и превышение полномочий

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В июне 2020 года начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Амурской области решил помочь своему родственнику получить удостоверение на право управления маломерным судном без сдачи экзамена, сообщает Благовещенский городской суд.

От имени родственника он заполнил все необходимые документы, подписал их, приложил необходимые справки, а уже от своего лица оформил допуск к экзамену. После этого он внес ответы в экзаменационный лист от имени мужчины, заверил их подписью. После внес в личную карточку заведомо ложные сведения о положительных результатах проверки теоретических знаний как «зачет».

Подсудимый признал вину и раскаялся. Суд признал благовещенца виновным в совершении преступлений и по их совокупности путем частичного сложения наказаний назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей.