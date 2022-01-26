В четверг в Приамурье солнечно и без осадков

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В Тынде пасмурно, без осадков. Ночью температура -30°С, днём -18°С…-21°С. Ветер западный, 3-7 метров в секунду.

В Свободном ясно, без осадков. Ночью температура -22°С, днём -15°С…-18°С. Ветер северо-западный, 3-7 метров в секунду.

В Шимановске солнечно, осадков не ожидается. Ночью температура -22°С, днём -19°С. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду.

В Райчихинске и Завитинске ясно и без осадков. Ночью температура -23°С, днём -18°С…-20°С. Ветер преимущественно западный, 3-6 метров в секунду.

В Архаре без осадков. Ночью температура -25°С, днём -16°С…-21°С. Ветер переменный, 2-6 метров в секунду.

В Зее малооблачно, снег. Ночью температура -26°С, днём -17°С…-20°С. Ветер северо-западный, до 6 метров в секунду.

В Белогорске солнечно. Ночью температура -24°С, днём -18°С…-21°С. Ветер переменный, до 6 метров в секунду, сообщает Gismeteo.

В Благовещенске сохраняется погода без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура ночью -20°С...-22°С, днём -10°С...-12°С.