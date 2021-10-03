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3октября
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сегодня, 07:59 0

Россияне потребляют сахар вчетверо выше нормы

В год человеку требуется около восьми килограммов

Россияне потребляют сахар вчетверо выше нормы
Фото: РИА Новости

В 2020 году среднестатистический россиянин съел 31 килограмм сахара, включая кондитерские изделия в пересчете на сахар, пишет РИА Новости со ссылкой на Росстат.

Согласно рекомендациям Минздрава, в среднем в год человеку требуется 8 килограммов сахара. Причем в данных Росстата речь идет только о домашнем питании без учёта еды в общепите.

Сообщается, что по итогам 2020 года потребление сахара в среднем на человека составило 16,2 килограмма; конфет и шоколада – 5,6 килограмма в пересчете на сахар, других кондитерских изделий – 4,4 килограмма; варенья, джемов, повидла – 2,2 килограмма в пересчете на сахар; меда – один килограмм в пересчете на сахар.

Больше всего сладкого потребляют в Ингушетии, где в среднем в год на человека приходится 66,7 килограмма сахара, включая кондитерские изделия в пересчете на сахар, на втором месте Дагестан – 47,5 килограмма в год на человека, на третьем месте – Мордовия 42,9 килограмма.

Последние 10 лет потребление сахара и кондитерских изделий находится примерно на одном уровне (31-32 килограмма). Городские жители потребляют сахара на 5 килограммов меньше, чем сельские – 30 килограммов против 35 килограммов в среднем на человека в год.

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#здоровье

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