В Амурской области вырос темп прироста по заболеваемости COVID-19

— Темп прироста за последние сутки – 0,4 %. У 97 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (77 %), у 27 – в виде пневмонии (22 %), у 1 – в бессимптомной форме (1 %), – уточняют в ведомстве.

В общей сложности с момента начала пандемии в Приамурье зафиксировано 35 748 случаев COVID-19. 29 555 случаев закончились выздоровлением, 447 – летальным исходом.