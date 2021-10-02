Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3октября
Предыдущая новость Следующая новость
2 октября 2021, 17:38 0

В Амурской области вырос темп прироста по заболеваемости COVID-19

За сутки выявлено 125 новых случаев

В Амурской области вырос темп прироста по заболеваемости COVID-19
Фото: pixabay.com

Управление Роспотребнадзора по Амурской области приводит новые цифры по заболеваемости коронавирусной инфекцией. В течение суток в регионе выявлено 125 новых случаев, при этом один пациент скончался, 142 выздоровело, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

— Темп прироста за последние сутки – 0,4 %. У 97 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (77 %), у 27 – в виде пневмонии (22 %), у 1 – в бессимптомной форме (1 %), – уточняют в ведомстве.

В общей сложности с момента начала пандемии в Приамурье зафиксировано 35 748 случаев COVID-19. 29 555 случаев закончились выздоровлением, 447 – летальным исходом.

Просмотров всего: 285

#COVID 19 #здоровье #медицина

распечатать


Коронавирус

В Амурской области зафиксировано 123 новых случая COVID-2019
Происшествия

В Амурской области осудят мужчину, уронившего дочь
Общество

Амурская семья отправится на всероссийский фестиваль ГТО
Коронавирус 3

Амурчане валом страхуются от «ковида»
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь