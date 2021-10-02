В Амурской области вырос темп прироста по заболеваемости COVID-19
За сутки выявлено 125 новых случаев
Управление Роспотребнадзора по Амурской области приводит новые цифры по заболеваемости коронавирусной инфекцией. В течение суток в регионе выявлено 125 новых случаев, при этом один пациент скончался, 142 выздоровело, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
— Темп прироста за последние сутки – 0,4 %. У 97 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (77 %), у 27 – в виде пневмонии (22 %), у 1 – в бессимптомной форме (1 %), – уточняют в ведомстве.
В общей сложности с момента начала пандемии в Приамурье зафиксировано 35 748 случаев COVID-19. 29 555 случаев закончились выздоровлением, 447 – летальным исходом.
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