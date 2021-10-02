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2октября
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сегодня, 16:40 0

Благовещенец осужден на 19,5 лет за сексуальное насилие над мужчиной

Подобное преступление он совершил в третий раз

Благовещенец осужден на 19,5 лет за сексуальное насилие над мужчиной
Фото: pixabay.com

Житель Благовещенска приговорен к 19 с половиной годам заключения в колонии особого режима. Он признан виновным в совершении сексуального насилия в отношении человека мужского пола.

Столь большой срок, согласно УК РФ, полагается в том случае, если жертвой насильника стал ребенок или жертва погибла в результате преступления. Подробности преступления в интересах жертвы не разглашаются.

Во время следствия осужденный признал свою вину, сообщает амурская прокуратура. Однако суд учел и то, что сексуальное насилие преступник совершил уже третий раз в жизни, а два отбытых тюремных срока не заставили его встать на путь исправления.

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#криминал #происшествия

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