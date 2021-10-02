Амурской области дадут 3,2 миллиарда на досрочное переселение из ветхого жилья

Подписание дополнительного соглашения между Амурской областью и государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства состоялось в торжественной обстановке. Предполагается, что благодаря ему расселение из аварийного жилья в Приамурье будет завершено досрочно.

В программу попали все дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Завершить переселение предполагается до 1 марта 2024 года. На эти цели Фонд ЖКХ в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» выделит 3,2 миллиарда рублей.

— Более чем 6 800 граждан смогут переехать в новые квартиры практически на полтора года ранее запланированного срока. Это самый главный результат нашей с вами работы. Всего ускоренными темпами региону будет предоставлено порядка 3,2 миллиарда рублей, в качестве авансового платежа предусмотрено направить более 934 миллиона рублей. Надеюсь, что жители Амурской области останутся довольны своим новым жильем, а мы приступим к дальнейшему переселению граждан из аварийного жилья, в котором, к сожалению, они вынуждены проживать в настоящее время, – заявил генеральный директор Фонда ЖКХ Константин Цицин.

Губернатор Амурской области Василий Орлов поблагодарил руководство Фонда ЖКХ за поддержку.

— С помощью средств Фонда ЖКХ, которые будут предоставлены региону ускоренными темпами, мы фактически завершим мероприятия по программе расселения непригодного для проживания жилищного фонда, признанного таковым в срок до 1 января 2017 года. Хочу отметить, что Амурская область уже приступила к подготовке параметров следующей программы, включающей в себя аварийный жилищный фонд, признанный таковым с 1 января 2017 года по 1 января 2021 года. Соответствующая задача поставлена президентом РФ Владимиром Путиным, – сказал Василий Орлов.