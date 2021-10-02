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сегодня, 16:29 0

Василий Орлов обсудил проблемы сельского хозяйства с министром

Встреча губернатора и главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева состоялась в Москве

Василий Орлов обсудил проблемы сельского хозяйства с министром
Фото: amurobl.ru

Глава Амурской области Василий Орлов провел рабочую встречу с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым. Обсуждали качество жизни аграриев, сельхозпроизводство и развитие сельхозстрахования.

Отдельно обсудили последствия наводнения этого года. Ущерб от него составил 935 миллионов рублей.

— Что касается вопроса компенсаций по ЧС, нам одобрено 1,1 миллиарда рублей на компенсации сельхозтоваропроизводителям. Вместе с тем, в очередной раз был поднят вопрос о низком уровне страхования среди наших сельхозтоваропроизводителей, – сказал Василий Орлов.

Есть и другие проблемы. Несмотря на хорошие результаты по урожаю сои, по животноводству, есть, что откорректировать.

— Еще одна важная тема – необходимость дополнительных средств на субсидирование железнодорожных перевозок нашей сельхозпродукции в европейскую часть страны. В первую очередь речь идет о соевом шроте, который нашим аграриям необходимо продавать в центральных регионах. Еще одно предложение касалось субсидирования железнодорожного тарифа на доставку удобрений для наших сельхозтоваропроизводителей, – рассказал Василий Орлов.

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#губернатор #сельское хозяйство #экономика

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