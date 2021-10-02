В Камчатском крае на вулкане пропал альпинист

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27 сентября мужчины начали восхождение на вулкан. На высоте около четырёх тысяч метров началась сильная метель. Альпинисты решили переждать её и выкопали убежище в снегу, а позже они разделились. Один из них отправился к домику, расположенному на высотке 2 600 метров, а другой начал спускаться на перевал на высоте 3 300, обойдя вершину. Спустя два дня мужчина добрался до домика, но там никого не было.

Сообщившего о пропаже нашли вчера, сегодня к вечеру его доставят в посёлок Ключи, его самочувствие удовлетворительное. Поиски пропавшего альпиниста будут продолжаться до темноты, также в готовности находятся спасатели из Петропавловска-Камчатского. Специалисты отметили, что многое зависит от погоды. Метель в районе вулкана ещё не утихла, ветер – 70 метров в секунду, температура -13°С…-15°С, однако ощущается как -30°С.