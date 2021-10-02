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2октября
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сегодня, 13:28 5

Прокуратура выяснила причину отсутствия отопления в образовательных учреждениях Благовещенска

На момент проверки ремонт сетей не был окончен

Прокуратура выяснила причину отсутствия отопления в образовательных учреждениях Благовещенска
Фото: admblag

Прокуратура Благовещенска провела проверку по факту отсутствия теплоснабжения и горячего водоснабжения в образовательных учреждениях.

Администрацией города было принято решение о начале отопительного периода с 27 сентября 2021 года. Однако в ряде образовательных учреждений отопление в обозначенный срок не появилось.

В ходе проверки выяснилось, что для ремонта инженерных сетей от горячего водоснабжения отключили корпуса детского сада №3, ЦЭВа и первой детско-юношеской спортшколы. Ремонт сетей не закончили вовремя, поэтому образовательные организации оказались не обеспечены коммунальным ресурсом.

По результатам проверки прокуратура потребовала устранить нарушения в кратчайшие сроки. Устранение нарушений находится на особом контроле.

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#ЖКХ #закон

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    "Кто бабло придержал,откатывал,под проценты наматывал?"

  • Kott!

    Kott!
    3 часа назад

    Прямо коммунальный коллапс в городе

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    2 часа назад

    Видимо, очень страшно подрядчикам сейчас? Хочется надеяться, что это в "последний раз".

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    а раньше не видели ,что ремонт не закончат?включили режим жаренного петуха?

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    25 минут назад

    Сталин курит трубку. Сталин спокойно спрашивает: "Кто совершил это вредительство. Эту идеологическую диверсию?".

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