Прокуратура выяснила причину отсутствия отопления в образовательных учреждениях Благовещенска

Прокуратура Благовещенска провела проверку по факту отсутствия теплоснабжения и горячего водоснабжения в образовательных учреждениях.

Администрацией города было принято решение о начале отопительного периода с 27 сентября 2021 года. Однако в ряде образовательных учреждений отопление в обозначенный срок не появилось.

В ходе проверки выяснилось, что для ремонта инженерных сетей от горячего водоснабжения отключили корпуса детского сада №3, ЦЭВа и первой детско-юношеской спортшколы. Ремонт сетей не закончили вовремя, поэтому образовательные организации оказались не обеспечены коммунальным ресурсом.

По результатам проверки прокуратура потребовала устранить нарушения в кратчайшие сроки. Устранение нарушений находится на особом контроле.