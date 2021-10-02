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сегодня, 16:00 2

Легендарный амурчанин Георгий Ус справляет 97-й день рождения

Известному в Амурской области Георгию Семеновичу Усу сегодня исполняется 97 лет. Редакция Амур.инфо присоединяется к поздравлениям.

Легендарный амурчанин Георгий Ус справляет 97-й день рождения

Георгий Семенович родился в 1924 году, с ранних лет трудился в колхозе в Ивановском районе Приамурья. Прошел войну с Японией. В 1972 году возглавил Ивановку, которой руководил 34 года. За это время село превратилось в образцовое, здесь появился единственный на Дальний Востоке парк, который сейчас носит его имя.

Георгий Ус награжден многими орденами и медалями, его имя внесено в Книгу лучших людей России.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    50 минут назад

    лайк

  • Алиса65

    Алиса65
    14 минут назад

    Не похож на 97-летнего...

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