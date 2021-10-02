Юнармейцы Благовещенска участвуют во всероссийской военно-спортивной игре «Победа»

С 29 сентября по 3 октября в парке «Патриот» и на военном полигоне «Алабино» Московской области проходит всероссийская военно-спортивная игра «Победа». Амурскую область на соревнованиях представляют юнармейцы лицея № 6 Благовещенска. За звание лучших юнармейцев страны амурчане борются с более чем 70 командами из других регионов.

Школьникам предстоит пройти ряд испытаний: квиз «Ратные страницы истории Отечества», конкурс «Статен в строю, силен в бою», военизированная эстафета, соревнование «Огневой рубеж», тактическая игра на местности «Дорога победителей».

Военно-спортивная игра «Победа» представляет собой комплекс мероприятий по патриотическому воспитанию, физической культуре и основам безопасности жизнедеятельности для детей и подростков. Она проводится в России уже более 20 лет и продолжает традиции легендарной «Зарницы».

— Уверен, амурские ребята достойно себя проявят и вернутся домой с массой впечатлений. В нашем регионе движение «Юнармия» развивается динамично. На сегодня в области создано 372 юнармейских отряда, куда входят порядка 12 тысяч школьников. Таким образом, в Приамурье доля вовлеченности детей в «Юнармию» выше, чем в большинстве регионов России, – прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Большое внимание движению уделяется со стороны областного правительства. По инициативе Василия Орлова в прошлом году для муниципальных отделений «Юнармия» закуплено 348 комплектов формы, в этом году – 727.

Также отмечается, что согласно рейтингу, составленному в 2017 году, Приамурье заняло третье место в стране по работе с допризывной молодежью. Сейчас в регионе действуют 217 тимуровских отрядов, 88 патриотических клубов, 28 отрядов по благоустройству воинских захоронений. Ядром системы военно-патриотического воспитания детей в области стал парк «Патриот», открытый в 2019 году. Кроме того, для амурчан создается еще один патриотический центр – «Авангард». Планируется, что принимать первых гостей он сможет уже 1 сентября следующего года.