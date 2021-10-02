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сегодня, 12:59 2

В Благовещенске в одном ДТП столкнулись четыре машины

Авария произошла на Калинина – Октябрьской

В Благовещенске в одном ДТП столкнулись четыре машины
Фото: @kriminal.amur

Накануне вечером, 1 октября, в Благовещенске столкнулись сразу четыре автомобиля. В ДТП попали Mazda Axela, Toyota Crown и две Toyota Vitz, ехавшие друг за другом.

По данным ГИБДД, в этой автоаварии никто не пострадал, автомобили получили не слишком серьезные повреждения. Предположительно, авария произошла из-за несоблюдения дистанции во время движения.

Как сообщают в соцсетях очевидцы происшествия, авария спровоцировала большую пробку, так как случилась в час пик на одной из основных магистральных улиц.

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#ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • Victrix

    Victrix
    3 часа назад

    авария случилась в час пик на одной из двух основных магистральных улиц...

  • Paster

    Paster
    54 минуты назад

    В паровозик поиграть решили.

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