В Благовещенске в одном ДТП столкнулись четыре машины

Накануне вечером, 1 октября, в Благовещенске столкнулись сразу четыре автомобиля. В ДТП попали Mazda Axela, Toyota Crown и две Toyota Vitz, ехавшие друг за другом.

По данным ГИБДД, в этой автоаварии никто не пострадал, автомобили получили не слишком серьезные повреждения. Предположительно, авария произошла из-за несоблюдения дистанции во время движения.

Как сообщают в соцсетях очевидцы происшествия, авария спровоцировала большую пробку, так как случилась в час пик на одной из основных магистральных улиц.