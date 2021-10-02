Завершилось строительство первой скоростной трассы на Дальнем Востоке

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Скоростная трасса «Обход Хабаровска» уже готова к эксплуатации. Соответствующее разрешение выдало министерство строительства Хабаровского края, сообщает ведомство.

Протяжённость транспортной инфраструктуры составляет 52,8 километра, из которых основной ход трассы – 27,1 километра, транспортные развязки – 17,6 километра, а дороги разобщённых территорий – 8,1 километра. Прогнозируемый трафик трассы к 2025 году – 25 тысяч машин в сутки. Расчётная скорость по новой магистрали – 120 километров в час. Проезд будет бесплатным. На магистрали установили мачты освещения и выполнили все мероприятия по безопасности движения. Отмечается, что оно будет контролироваться интеллектуальной системой управления.

На строительство трассы в общей сложности ушло 47 миллиардов рублей. Её возвели на условиях концессии с привлечением внебюджетных инвестиций. Магистраль должна разгрузить почти 20 % дорожной сети Хабаровска и на 30 % снизить выброс вредных веществ в атмосферу города. «Обход Хабаровска» соединит три федеральные трассы – «Уссури», «Амур» и «Восток».