В благовещенском университете пожилых людей начался новый учебный семестр

В пятницу, 1 октября, пожилые благовещенцы снова сели за парты – в университете пожилых людей начался новый учебный семестр. Как сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска, университет был создан в 2008 году благодаря победе в конкурсе муниципальных грантов.

Ежегодно Ассоциация пожилых людей города при поддержке вузов на базе Центра общественных объединений проводит обучающие занятия по разным темам: компьютерная грамотность, работа в социальных сетях, психология, китайский язык, танцы для здоровья.

Сергей Утенбергенов, председатель Ассоциации пожилых людей, рассказал, что в этом, как и в предыдущем году, из-за «ковидных» ограничений организовать обучение в обычном режиме невозможно. Предварительный учебный план уже составлен, расписание разработают с учетом проведения очных или дистанционных занятий.

Однако открыть семестр всё же решили очно, приурочив мероприятие ко Дню пожилых людей. В нём приняли участие всего 12 человек. Все они прошли вакцинацию и соблюдают необходимые меры предосторожности.

Символический звонок на урок дал Владимир Брылёв, выпускник университета. Владимир Тихонович окончил курсы китайского языка, которые не раз пригодились при общении с танцевальными коллективами соседнего Китая.

Урок прошел в форме «вопрос – ответ». Пожилые благовещенцы задали вопросы главе города Олегу Имамееву. Больше всего их интересовало, будут ли убирать гаражи, установленные вдоль Бурхановки, когда завершат работы на набережной, как принять участие в акции «Город берегу», каковы планы расширения города на долгосрочную перспективу.

— Я очень благодарен, что вы пригласили меня, потому что вы всегда готовы делиться своим опытом, знаниями, своими талантами. Спасибо вам огромное за это, за ваш энтузиазм, которым вы заряжаете молодые поколения, за вашу активную жизненную позицию, – отметил Олег Имамеев.